В первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре встретились сборные Аргентины и Хорватии.

Первый мяч в ворота голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича влетает после удара с 11-метровой отметки Лионеля Месси / Фото championat.com

Аргентинцы стартовали в Катаре с сенсационного поражения сборной Саудовской Аравии (1:2), но, переиграв затем с одинаковым счетом (2:0) команды Мексики и Польши, стали победителями группы «С». В плей-офф они обыграли на стадии 1/8 финала сборную Австралии (2:1), а в четвертьфинале одержали победу в серии послематчевых пенальти над командой Нидерландов (2:0, 4:3 - пенальти).

Действующий вице-чемпион мира сборная Хорватии заняла второе место в группе «F», разгромив сборную Канады (4:1) и сыграв нулевые ничьи с командами Марокко и Бельгии, В 1/8 финала хорваты обыграли в серии пенальти команду Японии (1:1, 3:1 - по пенальти) и стали единственной командой в четвертьфинале, занявшей второе место на групповом этапе. А затем также по пенальти переиграли пятикратного чемпиона мира сборную Бразилии (1:1, 4:2 - по пенальти) и в третий раз в своей истории вышли в полуфинал.

Первые полчаса игры прошли в равной борьбе без заметной активности у ворот. А на 32-й минуте аргентинцы организовали выход один на один с хорватским голкипером Домиником Ливаковичем своего нападающего Хулиана Альвареса. Эпизод закончился падением Альвареса, предупреждением для Ливаковича, назначением пенальти в ворота сборной Хорватии и удалением экс-нападающего хорватской сборной, а ныне члена тренерского штаба Марио Манджукича, слишком активно протестовавшего против решения арбитра.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по числу результативных действий, забив 11 голов и отдав 9 голевых передач / Фото championat.com

Лионель Месси четко выполнил 11-метровый удар, пробив под перекладину почти в самый правый угол. Ливакович, отбивший на этом чемпионате мира пять послематчевых пенальти, угадал направление мяча, но дотянуться до него не сумел. Забитый гол стал для капитана сборной Аргентины 11-м на чемпионатах мира. По этому показателю Месси обогнал Габриэля Батистуту и стал новым рекордсменом сборной Аргентины. А еще он стал шестым игроком, забивавшим в 1/8, 1/4 и 1/2 финала в рамках одного чемпионата мира, и установил личный рекорд по голам за сборную Аргентины за календарный год - 16. Ранее самым результативным для него был 2012 год - 12 голов за сборную.

Через пять минут после неудачного розыгрыша углового удара у ворот сборной Аргентины в быстрой контратаке тот же Альварес от центральной линии убежал с мячом, переиграл в штрафной площади защитника и пробил по воротам мимо голкипера. Аргентинцы могли сделать счет разгромным еще до перерыва, но на 42-й минуте после навеса Месси и удара головой в ближний угол полузащитника Алексиса Мак Аллистера Ливакович в прыжке отбил мяч на угловой.

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес оформляет дубль в ворота команды Хорватии / Фото championat.com

И все же счет стал разгромным, когда на 69-й минуте Месси на правом фланге у края штрафной площади обыграл защитника Йошко Гвардиолу, прошел с мячом до лицевой линии и сделал пас все тому же Альваресу, который, пробив в левый нижний угол, оформил дубль. А для Месси эта результативная передача стала 30-й в 2022 году и 350-й в карьере.

Одержав победу со счетом 3:0, сборная Аргентины взяла своеобразный реванш у хорватов за аналогичное поражение на групповом этапе чемпионата мира 2018 года и во второй раз за три последних чемпионата мира вышла в финал. Он, кстати, станет вторым для Месси, повторившего рекорд немецкого футболиста Лотара Маттеуса по числу проведенных матчей на чемпионатах мира - 25 и установившего рекорд по числу результативных действий - 20 (11 голов и девять голевых передач).

Всего же для сборной Аргентины это будет уже шестой финал. Чаще участие в финальном матче принимала только команда Германии - восемь раз, а по шесть раз выходили в финал сборные Италии и Бразилии.

Опсный момент у ворот сборной Аргентины / Фото championat.com

Второй финалист чемпионата мира в Катаре определится сегодня в матче между действующим чемпионом мира сборной Франции и сенсационно дошедшей до этой стадии сборной Марокко.

Финальный матч чемпионата мира по футболу пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик», а днем ранее на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе состоится матч за третье место.