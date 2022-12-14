Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов предложил освободить место министрам, не уверенным в собственных силах, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В своем выступлении премьер-министр напомнил, что Глава государства ждет четкого ответа на вопрос, можно ли вступить в новый год с этим составом правительства.

"Я, как премьер-министр, хочу заявить, что сделаю все, чтобы поставленные Президентом задачи были решены. От каждого члена правительства ждут эффективной работы. Чтобы результат почувствовал каждый казахстанец. Коллеги, спрос будет очень жестким. Кто справится - тот будет работать. Кто не уверен в своих силах - может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность. Только с такой командой мы сможем достичь поставленной цели", - заявил Смаилов во время заседания правительства.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в конце расширенного заседания правительства попросил честного ответа от премьер-министра страны.

"Хочу получить искренний ответ от премьер-министра Алихана Асхановича Смаилова. Можно ли вступить в новый год с этим составом правительства? Сможет ли правительство реализовать предвыборную программу Президента? Сможет ли правительство противостоять всем внешним и внутренним экономическим угрозам? Считаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций Главы государства с премьер-министром и депутатами Парламента", - заявил Президент.