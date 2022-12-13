Об этом сегодня, 13 декабря, на встрече с журналистами сказал руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр ДЖАНДАЕВ.

В детской больнице, по словам руководителя управления здравоохранения, выполнены 85% ремонтных работ

Он же рассказал о порядке и примерных сроках продолжения работ на объекте.

- Сейчас идет корректировка проекта. Все-таки он был принят в 2020-м году, с тех пор даже цены на строительные материалы значительно изменились, - отметил Джандаев. - Фактически на сегодня там 85% работ выполнено. Кто займется ремонтом? Есть решение суда, что заказчик незаконно расторг договор с подрядчиком. Так что вследствие незаконных действий больницы продолжит работы прежний подрядчик (ТОО «Вершина» - "НГ"). Это в рамках закона. Кроме того, как бы новый подрядчик нес ответственность за то, что уже сделано другим? Лучше всего, чтобы тот, кто начинал ремонт, его и заканчивал. Чтобы нес потом полную ответственность за качество.

Корреспондент «НГ» уточнила, может ли что-то изменить эту установку. Впереди еще рассмотрение апелляционной жалобы заказчика, направленной бывшим руководителем больницы, который 7 декабря со своей должности смещен.

- Он направлял иск от коммунального государственного предприятия, сейчас в связи с ротацией в судебном процессе участия принимать не будет, вопрос будет урегулирован, - ответил руководитель управления. - Если судебные тяжбы продолжать, неизвестно, когда они закончатся, а объект так и будет стоять, к нему приступить никто не сможет.

По словам Джандаева, ремонт планируется завершить в первой половине 2023 года, после корректировки проект еще должен будет пройти экспертизу.

Сейчас состояние объекта изучает назначенный 12 декабря и. о. главного врача больницы Нурлан Ержанов, а также самые заинтересованные его коллеги.

И. о. главного врача детской областной больницы Нурлан Ельжанов и заведующий отделением травматологии Мирас Ельжасов

Например, в коридорах журналисты, которым тоже дали возможность взглянуть на то, что уже сделано, встретили заведующего отделением травматологии Мираса Ельжасова. Доктор пояснил: осматривает помещения, составляя для себя своеобразную дефектную ведомость, чтобы строители ничего не упустили.

Кстати, областная детская - объединенная больница, в нее вошли и мощности детской городской. По словам Данияра Джандаева, на следующий год в ней запланирован текущий ремонт инфекционного корпуса.