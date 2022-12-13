Речь идет о помощи детям из семей, которые получают адресную социальную помощь (АСП). Правда, нововведение заработает не раньше января 2023 года. Об этом на аппаратном совещании сообщила руководитель отдела занятости и соцпрограмм Акбопе МАНАТОВА.

- На адресную помощь (АСП) в этом году выделено 601,8 млн тенге, а на гарантированный социальный пакет (ГСП) - 122,9 млн тенге, - пояснила она. - По состоянию на 1 декабря АСП назначена 1 481 семье, ГСП получили 1 622 ребенка. Поставщикам выплатили 122 млн тенге. Для обеспечения ГСП отделом проводятся госзакупки. Но из-за нестабильности цен закупки на приобретение и доставку наборов бытовой химии состоялись только 20 октября. В связи с этим наборы бытовой химии за третий квартал были доставлены семьям только в ноябре. В 2023 году планируется перевести наборы ГСП на монетизацию. То есть, к сумме назначенной выплаты по АСП будут дополнительно выплачиваться средства на продукты и бытовую химию.

Чиновники полагают, что замена наборов на денежные выплаты поможет избежать проблем с госзакупками, а семьи смогут закупать продукты, которые необходимы конкретному ребенку. Не все же, например, едят детские смеси из стандартного набора.

Манатова отметила, что пока в правительстве не определили сумму выплаты. Не разработана и подробная инструкция, как эту выплату начислять, поэтому не ясно, как семьям нужно будет отчитываться за потраченные средства.

Получатели АСП заключают с отделом занятости социальный контракт и обязаны участвовать в мерах содействия занятости. Если трудоспособные члены семьи отказываются от предложенной им работы, то выплата АСП прекращается для всей семьи.

- Адресная социальная помощь выплачиается семьям, чей среднедушевой доход ниже черты бедности, на данный момент это 22 211 тенге, - собщила Манатова. - Адресная социальная помощь рассчитывается, как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом. Начиная с 2020 года детям из семей, получающих АСП, выдают гарантированный социальный пакет. Детей в возрасте от 1 года до 6 лет обеспечивают продуктовым набором и гигиеническими принадлежностями, в возрасте от 6 до 18 лет - горячим питанием в школе, учебными принадлежностями и школьной или спортивной одеждой.

Фото Георгия ГОВОРОВА