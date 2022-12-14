Жительница Костаная Жанна АБИТАЕВА проживает в пятиэтажном доме в центре Костаная, опекает глухонемую дочь с инвалидностью, которой 31 год. Когда ее дочь смотрит мультфильмы, она издает громкие звуки, что очень не нравится соседу снизу.

Фото Жанны Абитаевой



В начале декабря мужчина написал 6 заявлений в полицию. По словам Абитаевой, сосед угрожал ей, что будет суд и женщину лишат опекунства, а дочь отдадут в дом-интернат.

- Когда мои родители были живы, они помогали за дочерью присматривать, но в 2006-2007 годах они умерли, - рассказала "НГ" Абитаева. - Одной мне сложно. Эта проблема у нас уже на протяжении не одного десятка лет. Он всегда недоволен. Жалуется, что у нас то пол скрипит, то она громкие звуки издает. Причем у других соседей претензий к нам нет. В 2015 году он уже обращался в полицию с жалобой на шум, но когда пришел участковый, все удалось решить мирно.

12 декабря соседей пригласили на встречу с начальником УП Костаная Мейрамом Базарбаевым.

На встречу также пришли президент ОО матерей детей-инвалидов Наталья КОЛОСКОВА и корреспондент «НГ», но в полиции попросили зайти в кабинет к начальнику только Жанну.

- Наше ОО своей задачей ставит защиту прав и интересов семей, где воспитываются дети с инвалидностью и инвалиды детства, - пояснила Колоскова. - Жанна вынуждена работать, так как еще не достигла пенсионного возраста, ей приходится оставлять дочь дома одну. И мы должны понимать, что девушка - живой человек, она может издавать какие-то звуки и имеет на это право. До 10 часов вечера - время, когда мы можем петь в своей квартире, разговаривать громко, включать телевизор и так далее. Я проработала уже 22 года в нашем ОО и знаю, что мамы очень редко отдают таких детей в интернаты. Чтобы поместить таких детей в интернат, нужно ждать несколько лет, очередь очень большая. Да и какая мама отдаст своего ребенка в интернат?! Если мы решили строить «Новый Казахстан», то мы должны решать проблемы людей с ментальными нарушениями. Построить небольшие пансионаты, увеличить пособия. Девушка имеет 2-ю группу инвалидности и по нашему законодательству, опекуны людей этой группы с ментальными нарушениями не имеют пособий по уходу, а получают лишь очень небольшое пособие по инвалидности. Чтобы доработать до пенсии, Жанне нужно еще два года.

- Начальник управления сказал, что моей дочери нужно надеть мягкие тапочки, чтобы пол не скрипел, - рассказала «НГ» Жанна после разговора с начальником УП Костаная и своим соседом. - Соседу сказали, что если он еще раз услышит такие звуки, то может обратиться к участковому. Тот послушает, слышно или нет, и если да, то они могут подняться к нам и только в таком случае будет претензия.

Фото Андрея СКИБЫ