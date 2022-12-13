12 декабря в Астане прошло расширенное заседание правительства. При подведении итогов заседания президент наговорил много интересного, но ничего нового.

Проблемы в сфере ЖКХ - обычное явление, по словам президента, есть ничто иное, как безответственность чиновников. Рапортуя о готовности, плохие чиновники ввели в заблуждение правительство. Но саботажник был выявлен и наказан. Им оказался аким Павлодарской области.

Несмотря на неоднократные поручения правительству взять под контроль модернизацию энергообъектов, никто на себя ничего не взял и в итоге затраты на компенсацию ущерба пострадавшим жителям Экибастуза предложено разделить между олигархом и республиканским бюджетом. Около 600 млрд тенге нужно выделить из бюджета на решение этой проблемы.

После энергетики и тепла пошел вопрос канализации. В стране 68 проблемных КОС (канализационно-очистных сооружений), к 2025 году реализуют только 7 проектов. Снова речь о привлечении бюджетных средств. Сколько - не сказали.

Производственный травматизм. Конечно же, на слуху "АрселорМиталл Темиртау" - более 100 погибших в более 20 авариях. Контроль за реализацией справедливых и безотлагательных мер по отношению к компании возложен непосредственно на премьер-министра.

Легализация транспорта – проблема плохой информационной работы. Правительство никак не научится разговаривать на понятном людям языке.

Инвестиционная политика. Из запланированных 284 инвестпроектов реализованы 43. Кто виноват? Акимы на местах.

Вопросы ценообразования. Тут виноваты фермеры. Они продают продукцию с поля, а сельчане недополучают из-за этого доходы. Решение – построить овощехранилища. И в этом случае проблема - с решением вопроса на стороне акимов.

Об экономической политике. Президент вспомнил про честную конкуренцию и про возврат активов, незаконно оказавшихся в частных руках. Снова виноваты бюрократы, строящие административные барьеры.

О развитии обрабатывающей промышленности. Принятые законодательные нормы пробуксовывают. Производители отказываются подписывать соглашения по поставкам на внутренний рынок под разными предлогами. Правительство должно выработать дополнительные законодательные механизмы воздействия на крупных производителей (вместо тех буксующих или вместе с теми буксующими, тут непонятно).

О недропользовании. «Генеральная прокуратура совместно с Агентством по борьбе с коррупцией установили, что закон нарушается на всех стадиях дела». (А кто? Кто это сделал?)

О повышении исполнительной дисциплины. "В работе государственного аппарата сохраняется формальный подход к исполнению моих поручений. По различным причинам затягиваются и неоднократно переносятся сроки исполнения. При этом контроль со стороны правительства, как основного координатора исполнения поручений, осуществлялся не на должном уровне. Руководители государственных органов по-прежнему боятся принимать самостоятельные решения по отдельным вопросам. Госорганы ссылаются на различные притянутые за уши аргументы и пытаются получить одобрение президента или руководства Администрации президента".

О правительстве. "Граждане высказывают недовольство работой правительства и акимов на всех уровнях. И в их словах есть правда. К сожалению, ситуация ухудшается, падает качество жизни населения. Не будет преувеличением сказать, что инфраструктура, очень важная для качества жизни горожан и сельчан, изношена и даже находится в аварийном состоянии. Нельзя просто сидеть сложа руки в такое время. Потому такая ситуация представляет опасность для всех. Более того, следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний. Поэтому хочу получить искренний ответ от премьер-министра Алихана Асхановича Смаилова. Можно ли вступить в Новый год с этим составом правительства? Сможет ли правительство реализовать предвыборную программу президента? Сможет ли правительство противостоять всем внешним и внутренним экономическим угрозам? Считаю, что эти вопросы должны быть тщательно обсуждены во время консультаций главы государства с премьер-министром и депутатами парламента".

Итак, все как обычно. Хороший правитель дает важные и нужные поручения. Но плохие исполнители на местах всё портят. Однако при этом ничего не сказано о том, как будет решаться вопрос с этими плохими исполнителями. Будут ли они наказаны, уволены или заменены. Кроме того - от кого зависит наличие на руководящих местах этих плохих исполнителей? Разве не президент назначает и утверждает акимов?

Где-то отдаленно прозвучало сомнение президента в действующем правительстве. Но, несмотря на проведенные выборы и строгие призывы, президент заверил, что хэппи энда ждать не стоит: "Следующий год, вероятно, будет более сложным и трудным, чем нынешний".