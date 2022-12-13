В некоторых регионах обучением школьников занимались ранее судимые люди, передает Informburo.kz.

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Выявлено крупное хищение бюджетных средств по программе АrtSport, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

"В ходе проверки установлено хищение 1,1 млрд тенге путём фиктивного оформления в кружки и секции около 6000 детей, которые в реальности никуда не ходили. В некоторых регионах (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, вообще никак не связанные с творчеством и спортом люди, но даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности", – сообщили в генпрокуратуре.

В других областях помещения кружков и секций не соответствовали санитарным нормам. Принципиальной проблемой оказалось то, что Правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одно антикоррупционное заключение, добавили в прокуратуре.

"По выявленным фактам мошенничества, хищений, дачи взятки и получения взятки начато 18 досудебных расследований, к дисциплинарной ответственности привлекли 16 должностных лиц, защищены права 94 субъектов бизнеса, расторгнуто 50 договоров аренды", – говорится в сообщении.

В условия программы внесли изменения: количество ваучеров сокращено до одного (раньше можно было записать двух детей), усилены санитарные требования, изменён нижний возрастной порог (например, если раньше вольная борьба начиналась с пяти лет, то теперь с 10 лет), отметили прокуроры.