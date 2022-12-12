Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о саботаже своей политики властями на местах, передает КазТАГ.

«Еще один важный момент. Следует организовать системную работу с массивом поступающих обращений. Только в этом году в госорганы поступило свыше полутора миллиона обращений с конкретными проблемами и чаяниями людей. Для упрощения подачи обращений в государственные органы запущена система E-Otinish. Как показывает анализ, граждане вынуждены писать в администрацию президента, не находя ответы на свои вопросы. Многие прямо говорят, что власти на местах не хотят слышать народ, саботируют политику президента. Поэтому все госорганы должны работать с обращениями с особой ответственностью», - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в понедельник.

Он подчеркнул, что реализация концепции «Слышащего государства» должна четко следовать в фарватере изначально обозначенных приоритетов.

«В первую очередь, это налаживание системной связи между государством и обществом. Государство должно решать системные проблемы, реагировать на сигналы эффективно. Многие люди используют потенциал социальных сетей в угоду своих личных интересов. К сожалению, государственные органы ведутся на это, что зачастую приводит к нерациональному использованию имеющихся ресурсов. При этом не решаются залежавшиеся проблемы», - сказал Токаев.