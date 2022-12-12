Она позвонила на пульт "102" и пыталась все представить как похищение денег из кассы неизвестным мужчиной. О раскрытии преступления рассказал на Facebook начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

- Сегодня, 12 декабря, утром на пульт "102" Житикаринского отдела полиции поступило сообщение о том, что на одной из АЗС неизвестный мужчина, угрожая применить насилие в отношении оператора, похитил из кассы более 600 тыс. тенге, - сообщил Ерлан Омарбеков. - При проведении осмотра места происшествия и опроса оператора АЗС у сотрудников полиции возникли обоснованные сомнения в правдивости предоставленной информации.

Позже под тяжестью собранных улик девушка созналась, что преступление было инсценировано для того, чтобы присвоить себе деньги. Крупная сумма была возвращена.



Начато досудебное расследование по статье «Заведомо ложный донос». Проводятся следственные действия.