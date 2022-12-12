Чемпионат Азии по шахматам среди школьников проходил 3-11 декабря в Калутара (Шри-Ланка). Впервые в истории костанайских шахмат юные спортсмены завоевали золото, серебро и бронзу турнира столь высокого ранга, став кандидатами в мастера спорта.

В блице среди 50 спортсменов из разных стран континента не было равных костанайскому шахматисту - золото турнира теперь в копилке достижений Имана НАБИЕВА. В турнире по классическим шахматам, также в своей возрастной группе, он занял 3 место и в свои 7 лет получил звание кандидата в мастера спорта.

- Благодарю своих тренеров и всех кто причастен! Это наша общая победа! Спасибо за поддержку и поздравления! - написал в своем Instagram-аккаунте Иман.

Юный чемпион тренируется в Академии шахмат Костаная. Здесь же учится Акерке Молдагали, ставшая призером чемпионата Азии. Девочка завоевала серебро в турнире по классическим шахматам в возрастной категории до 9 лет и получила звание кандидата в мастера спорта.

- Это впервые в истории Костаная такой успех, - поделился с "НГ" тренер Академии шахмат Костаная Даулет ЖАКАНОВ.