На казахстанский учёт можно будет поставить иностранные праворульные автомобили, которые пересекли границу до 1 сентября. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя КАП МВД Кайсар Султанбаев, ередает Informburo.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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"Глава государства обозначил два критерия для легализации: первый – автомобили не должны находиться в розыске, второй – пройти таможенную очистку. Если праворульные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для регистрации не будет", – сказал Султанбаев.

Ранее в МВД сообщали, что праворульные автомобили не подлежат легализации в Казахстане. С 2007 года в РК запрещена регистрация таких автомобилей, но их эксплуатация не запрещена.

Сейчас в законодательство вносятся необходимые изменения для разовой легализации иностранных автомобилей. Она начнётся после принятия соответствующего постановления правительства. Провести легализацию планируют в течение полугода, добавил Кайсар Султанбаев.

Ставка сбора за первичную регистрацию составит 200 тысяч тенге. Также нужно будет оплатить пошлины за техпаспорт и госномер – 13 171 тенге (с 1 января 2023 года сумма платежа незначительно изменится, так как пошлины рассчитываются в зависимости от МРП).

По легализацию не попадают авто, ввезённые после 1 сентября 2022 года. Дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ. При отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в Пограничной службе дата фактического нахождения автомобиля в Республике Казахстан будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.

На период до 1 сентября было оформлено чуть более 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили (из России – около 260 тысяч, из Кыргызстана – 25,5 тысячи, из Армении – 18 тысяч).

Автомобили из Армении, которые были временно зарегистрированы в Казахстане, также подпадают под легализацию. Таможенное декларирование для них не требуется, так как с 1 января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза.

Требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут.

Заявление на легализацию можно будет подать через портал электронного правительства или в спецЦОНах. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль отправят на пункт осмотра при спецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем нужно оплатить первичный сбор и госпошлины (если требуются – таможенные пошлины). После утверждения регистрации владельцу автомобиля выдадут казахстанский техпаспорт и госномер.