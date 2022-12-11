После прошедших в Катаре еще двух матчей 1/4 финала чемпионата мира по футболу определился состав второй полуфинальной пары.

Нападающий сборной Марокко Юссеф Эн-Несири забивает единственный гол в ворота сборной Португалии / Фото championat.com

Если в первых двух четвертьфинальных играх победители определились в сериях послематчевых пенальти, то во второй игровой день этой стадии плей-офф командам удалось обойтись даже без овертаймов.

В Дохе на стадионе «Эль-Тумама» встречались впервые в своей истории пробившаяся в четвертьфинал сборная Марокко и третий раз вышедшая в эту стадию плей-офф сборная Португалии. Последняя оставшаяся на чемпионате мира африканская сборная в 1/8 финала играла со сборной Испании и добилась победы в серии пенальти (0:0, 3:0 - по пенальти), а португальцы уверенно переиграли в матче за выход в четвертьфинал команду Швейцарии, забив в ее ворота шесть мячей и пропустив один в свои.

Команды ранее дважды встречались между собой на чемпионатах мирах. В 1986 году победили марокканцы (3:1), а в 2018 году одержали победу уже португальцы, и единственный гол тогда забил Криштиану Роналду, которого не оказалось в стартовом составе на матч в Катаре.

Сборная Марокко, пропустившая на этом чемпионате всего один гол на групповом этапе от канадцев, хорошо оборонялась на протяжении всего первого тайма, а в одной из контратак сумела забить. На 42-й минуте после подачи с левого края защитника Яхьи Аттийят-аллаха марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири опередил в штрафной площади защитника Рубена Диаша и голкипера Диогу Кошту, головой переправив мяч в сетку португальских ворот.

После перерыва инициативой по-прежнему владела сборная Португалии, но даже выход на замену Роналду не помешал марокканцам переписать историю чемпионатов мира и стать первой командой с африканского континента, вышедшей в полуфинал.

Так нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на незабитый Гарри Кейном пенальти / Фото championat.com

Вторую путевку в полуфинал в этот день разыграли на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре чемпион мира 1966 года сборная Англии и чемпион мира 1998 и 2018 годов сборная Франции. Обе команды вышли в плей-офф с первых мест в своих группах, англичане опередили сборные США, Ирана и Уэльса, а французы оставили позади команды Австралии, Туниса и Дании. На стадии 1/8 финала сборная Англии разгромила сенегальцев со счетом 3:0, а сборная Франции тоже забила три гола в ворота поляков (3:1).

Ни разу не игравшие до этого между собой в плей-офф крупных турниров сборные Англии и Франции создали на двоих в первом тайме всего три более-менее опасных момента, при этом французы использовали свой единственный шанс. На 17-й минуте Килиан Мбаппе начал атаку своей сборной, Антуан Гризманн продолжил, а завершил ее французский полузащитник Орельен Тчуамени, забивший ударом по центру метров с 25-ти.

Во втором тайме автор гола сбил в своей штрафной площади английского нападающего Букайо Саку, а Гарри Кейн с пенальти на 54-й минуте сравнял счет. На 78-й минуте после розыгрыша углового удара Оливье Жиру ударом головой вновь вывел сборную Франции вперед. А всего через пять минут у сборной Англии появилась возможность вновь сравнять счет с пенальти, но на этот раз Кейн пробил выше ворот. И оставшееся основное время, и сыгранные еще 11 добавленных минут успеха сборной Англии, почти в два раза больше своего соперника нанесшей ударов по воротам, не принесли, а действующие чемпионы мира впервые с 1986 года вышли в полуфинал на двух чемпионатах мира подряд, и сыграют теперь со сборной Марокко. Этот матч начнется в час ночи с 14 на 15 декабря. А днем ранее в такое же время путевку в финал разыграют сборная Аргентины и действующий вице-чемпион сборная Хорватии.