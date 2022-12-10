Водитель погиб в ДТП на трассе в Костанайской области
10 декабря 2022, 22:43 | Происшествия
Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 10 декабря, в 17.50 на 22-м км автодороги Костанай-Аулиеколь возле поселка Талапкер. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной.
В результате ДТП легковую автомашину отбросило и она загорелась. Водитель погиб на месте ДТП.
Полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения).
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