Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 10 декабря, в 17.50 на 22-м км автодороги Костанай-Аулиеколь возле поселка Талапкер. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой автомашиной.

В результате ДТП легковую автомашину отбросило и она загорелась. Водитель погиб на месте ДТП.

Полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения).