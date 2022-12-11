В ДК "Мирас" вечером 9 декабря подводили спортивные итоги Костаная за 2022 года. На «Форуме победителей», так официально называлось мероприятие, награждали ветеранов костанайского спорта и лучших тренеров, им вручали денежные сертификаты на 100 000 тенге. А спортсменам года достались сертификаты на 150 000 тенге.

С традиционной речью выступил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он рассказал о развитии спортивной инфраструктуры, пообещал сделать спорт в следующем году еще доступнее, а также отметил, что в этом году, к сожалению, среди награжденных нет ни одного боксера.

- В Костанае сейчас больше 40% жителей активно занимаются спортом, - рассказал Жундубаев. - Этому во многом способствует рост количества спортивных сооружений в областном центре, сейчас в Костанае их 407. В 2023 году мы планируем построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс в мкрн. Юбилейный с прилегающей к нему парковой зоной и беговыми дорожками. Мы продолжим устанавливать уличные спортивные тренажеры. За последние годы мы уже построили крытый футбольный манеж, академию футбола, школу бокса, лыжную базу, ледовый дворец, бассейн и триатлон-парк. Ежегодно строятся во дворах новые футбольные площадки. Все это, несомненно, работает на развитие физической культуры.

Аким Костаная подчеркнул, что основной критерий отбора лучших спортсменов этого года - победа или призовое место на международных соревнованиях. Всего отобрали около 60 человек. Жундубаев подчеркнул, что все сегодняшние номинанты не просто выступают за Костанай, но и имеют местную прописку и живут в областном центре.

- С этой сцены сегодня не без сожаления хочу отметить, что представители не всех видов спорта вошли в списки награждаемых, - подчеркнул глава города. - В первую очередь я говорю о таком виде спорта как бокс. Он всегда был и будет популярным, но по каким-то причинам именно в 2022 году у нас не было среди боксеров побед на международном уровне. Я выражаю надежду от себя лично, что в будущем году мы увидим представителей бокса на этой сцене.

Кандидат в мастера спорта по пара пауэрлифтингу Валерия СМИРНОВА после колледжа продолжила спортивную карьеру.

- Я занимаюсь с осени 2019 года, - рассказала Валерия. - Я многократная чемпионка республиканских соревнований, чемпионка Кубка Мира и серебряная призёрка Чемпионата Мира. Также чемпионка Азии и Океании среди молодежи по пара пауэрлифтингу. Почему выбрала этот спорт? Тренер у меня хороший. Тренируюсь по три раза в неделю, в среднем по 2 часа. Сейчас раздумываю над тем, чтобы поступить учиться.

Мастер спорта международного класса РК Екатерина КРЮКОВА раньше тоже занималась троеборьем, но 6 лет назад спортсменка стала мамой и теперь сосредоточилась на соревнованиях по жиму лежа. В этом году она выиграла серебро на чемпионате мира по классическому жиму штанги в Алматы.

- Когда карантин был, у меня штанга стояла дома и сын таскал гантели, он привык к этому, - смеется Крюкова. - Он с 2-х месяцев в зале рос и уже привык к моим занятиям. Конечно, сегодня он пришел меня поддержать. Мне очень приятно, правда. Понятно, что мы тренируемся и выступаем, чтобы перебороть себя, а не для наград. Но все равно приятно. У сына через две недели день рождения, поэтому сертификат мне очень кстати.

Кирилл МАРТЫНЧИК в этом году стал мастером спорта международного класса РК и чемпионом мира по гиревому спорту.

- В спорте я уже 4 года, - отмечает Кирилл. - У меня в команде еще три спортсмена, которые тоже достойны этой награды. Но путем жребия счастье привалило мне. А так вся команда у нас чемпионы. На что я потрачу свой приз? Хотелось бы сказать, что на себя, но скорее буду закрывать долги за поездки на международные соревнования, потому что билеты мы покупали за свой счет.

Среди награжденных ветеранов спорта есть несколько номинантов, которые хорошо знакомы читателям «НГ». Среди них, преподаватель философии и мастер спорта РК по шашкам Юрий Бондаренко и спортивный журналист, редактор, постоянный автор спортивной рубрики «Нашей газеты» Сергей БИРКЛЕ.

- Неожиданно для меня это награждение, потому что я не очень активно уже работаю, - рассказал Биркле. - «Наша газета» не дает мне ни спать, ни есть вовремя, потому что спорт это такое дело... Приятно, что меня еще помнят, и обидно, что сейчас очень мало спортивной прессы в республике. Спорт после пандемии выходит на новый уровень. Появляются новые фамилии и имена, молодые спортсмены. Есть о ком писать, есть какие виды спорта пропагандировать.

После награждения для спортсменов выступили костанайские артисты из ансамблей «Костанайские зори» и «Карнавал». Танцевали и воспевали, конечно же, спорт.

Фото Ксении РЕБИК

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