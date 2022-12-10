9 декабря в областном центре прошел круглый стол на тему «16 дней активных действий против гендерного насилия». На встрече помимо корреспондента «НГ» присутствовали резиденты сообщества «Business Lady» по Костанайской области. Эта акция проходит по всему Казахстану и проводится не только в поддержку прав женщин, но и против любых видов насилия.

14 резидентов сообщества «Business Lady» слушали выступления психолога и адвоката

- Каждый человек проходит определенный жизненный цикл отношений: мы знакомимся, дружим, вступаем в брак и в какой-то момент мы понимаем, что, например, партнер «не такой», что-то делает не так, что-то начинает с ребенком происходить, и в такие моменты мы находимся в точке кризиса, и нам предстоит пойти по одному из двух направлений - либо дальнейшего развития, либо в регресс, - пояснила, комментируя подготовленную презентацию, психолог Казахстанского международного бюро по правам человека Людмила ДОЛЖИКОВА. - Такой кризис происходит потому, что у нас есть какой-либо определенный опыт в прошлом, возможно, даже какая-то детская психотравма и какой-то внешний триггер (событие, вызывающее у человека с посттравматическим стрессовым расстройством внезапное переживание психологической травмы и тяжёлые негативные эмоции - «НГ») начинает нас задевать за живое, и у нас проявляется раздражение, чувство вины, стыда и т. д. Эти чувства напрямую связаны с агрессией.

Она добавила, что дестабилизирующими факторами в семьях обычно являются: конфликтные отношения с родителями одного из супругов, добрачная беременность, бесплодие одного из партнеров, алкогольная или наркотическая зависимость, агрессивное поведение одного из супругов и другое.

Людмила показала присутствующим небольшой ролик о ссоре между двумя супругами и о том, как их сын видел эти конфликты, и рассказала, что такое насилие и в каких формах оно проявляется на примере детей:

- В случаях, когда в семье присутствует физическое, психологическое насилие (даже если оно направлено не на самого ребенка), ребенок теряет возможность адекватно присвоить себе чувство злости, убеждается в его чрезмерной разрушительности, и либо блокирует его, либо идентифицирует себя с агрессором, - пояснила Должикова. – Или, например, мы видим бытовые примеры, когда женщина живет с пьющим мужем, но не уходит от него, говоря: «Да он пьет, но вообще он хороший».

Психолог рассказала о моральном давлении и насилии, оно проявляется когда вас унижают, постоянно критикуют, контролируют и следят с помощью технических средств. Входят сюда и угрозы побить, убить вас или даже самого себя, или если вам запрещают общаться с родственниками или друзьями.

На экране короткий ролик на тему семейно-бытового насилия и его влиянии на ребенка

- Эмоциональное насилие может быть и в отношении и детей. Часто их воспитывают с применением морального или даже физического насилия. Например, часто на детей кричат или, когда ребенок высказывает свое мнение, родители сразу: «Что ты мне тут говоришь?!». Родители также обращаются с ребенком как со слугой, так как ребенок маму и папу любит, конечно, он будет подчиняться. Ребенок это считывает и родители удивляются, когда он вырастает и превращается в жертву. Также бывают и завышенные требования к ребенку, например ему 5 лет, а ему говорят: «Давай посиди с младшим, ты же старший!» - рассказала Должикова. - Также некоторые родители говорят, что они ругаются только когда ребенок не видит, но он все равно это все считывает, эти эмоции и принимает это все на себя, он думает, что это он причина их конфликтов.

Людмила показала фотографии рисунков детей, которых попросили нарисовать на свободную тему. У детей были различные психологические травмы из-за неправильного воспитания родителями (по этическим соображениям мы не можем их вам показать). На них изображены, например, мужчина с большими кулаками, надписи «Помогите», сцены жестокости и насилия, например, рисунки военных действий, и даже изображения мужских половых органов, которые рисовали дети, подвергшиеся сексуальному насилию со стороны родителей. Психолог отметила, что внешне эти дети ничем не отличались от своих сверстников, они были веселые и улыбались.

Она добавила, что помимо агрессии и насилия, есть также и здоровая злость – энергия, без которой невозможны понимание, защита и проявление себя в этом мире. Такая злость помогает человеку защищать свои личные границы и отстаивать свое мнение в спорах и конфликтах. Людмила пояснила, в чем разница между здоровой злостью и агрессией, которая приводит к насилию:

Психолог показывала присутствующим презентацию о видах насилия и здоровой злости

- Например, если человек находится в состоянии апатии или депрессии, мы можем понять, что у этого человека подавленная злость и он не понимает, куда ее нужно было выразить, - пояснила Должикова. - Злость должна быть направлена на созидание себя и отношений, а не на их разрушение, как, например, разрыв, разлад, и супруги все делят между собой, пугают друг друга, манипулируют.

Присутствующие женщины добавили, что лучше проявить какие-то эмоции во время конфликта и отстоять свои личные границы, чем держать их в себе и в один момент высказать все, что копилось, супругу или ребенку, родителю, партнеру по бизнесу, коллеге.

Адвокат Костанайской областной коллегии адвокатов Лилия ЧАУСОВА рассказала о том, что такое гендерное насилие и как от него можно законно защититься.

- Вообще, гендерное насилие - это любой акт насилия, и не важно, какого пола насильник и жертва. Но по статистике оно, конечно, чаще всего совершается в отношении женщин, но даже когда совершается в отношении мужчин, то совершают его чаще тоже мужчины, женщины крайне реже бывают насильниками, - рассказала Чаусова. - У нас есть Закон «О семейно-бытовом насилии» и такой закон есть не во всех странах. Согласно ему, если случился факт насилия, в первую очередь, конечно, нужно позвонить по номеру телефона 102 в полицию, если вам были нанесены побои, фиксируйте это, звоните в скорую (103). После того, как участковый, дознаватель или следователь даст вам направление, будет проведено судебно-медицинское исследование, будет установлен размер тяжести вреда (если легкий - административное правонарушение, средний и тяжелый или смерть - уголовное).

Она добавила, что предупреждение или административный штраф также предусмотрен в случаях, когда в ваш адрес была нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение, нарушающее ваше спокойствие в жилище.

- Как правило, женщины сначала подают, например ,на мужа такое заявление, но потом его отзывают, думают: «Как же я без него?! Его же 5 суток дома не будет!». Часто бывают случаи, когда мужчине делают предупреждение, а он вернувшись продолжает насилие. В следующие разы, когда предусмотрен штраф или арест до 10 суток, женщины уже начинают жалеть мужчину, и не хотят пресекать такие действия и живут с этим, - пояснила адвокат. - Меня еще возмущает, что в таких случаях как причинения легкого вреда здоровью, мужчина оплачивает штраф государству. То есть женщина заявила, из семьи эти деньги ушли в казну, но ничего не изменилось.

Она рассказала про то, как отец избил дочку ремнем, мать ребенка, находившаяся с отцом в разводе, увидела синяки и обратилась в полицию. Участковый в итоге списал дело, ссылаясь на то, что это было в воспитательных целях. Женщина обратилась к Лилии и с помощью постов в соцсетях удалось изменить решение полиции. В итоге материал направили в суд, и мужчину привлекли к административной ответственности - вынесли предупреждение.

- В случаях побоев и клеветы правонарушитель также будет платить деньги государству несмотря на то, что вред был причинен жертве. В уголовных делах ситуация не лучше. В моей практике был такой случай: парень с девушкой встречались, потом расстались, он бегает за ней, а она с ним видеться не хочет. Он встретил ее в подъезде, накинул ей на шею шнурок из капюшона и душил ее до потери сознания, угрожал. И в итоге за эти действия ему назначили штраф в размере 58 000 тенге, опять же в пользу государства, - рассказала Чаусова. – Да, она имеет право подать в суд гражданский иск и возместить нанесенный ущерб, конечно, она может отсудить у него деньги, но у суда существуют какие-то рамки, и законом такие условия не закреплены.

Она добавила, что девушки часто сталкиваются с харассментом - сексуальными домогательствами, и это происходит повсеместно: в семье, на работе, в общественных местах. Такие факты в суде и по заявлению полиции женщинам очень сложно доказать, так как зачастую сложно найти доказательства.

Присутствующие также обсудили тему буллинга (травли) среди детей и подростков. В пример привели случай, произошедший в одном из детских лагерей отдыха в Алматинской области, когда подростки публично снимали штаны с одного из детей. На жалобы некоторых детей, увидевших издевательства, вожатые отреагировали публичным высмеиванием жертвы буллинга вместо наказания детей, которые издевались над ребенком. Они не оказали пострадавшему никакой психологической помощи и поддержки. Зачастую дети и даже взрослые воспринимают такие вещи как игру и не относятся к буллингу и сексуальным домогательствам серьезно, отметили спикеры.

Присутствовавшие на встрече женщины задали спикерам свои вопросы

Кроме того, на встрече женщины задали спикерам вопросы, в основном их интересовала юридическая консультация по вопросам семейного-бытового насилия, вопросы эмоциональной привязанности у детей и другие моменты воспитания ребенка.

В конце встречи присутствовавшие посмотрели мотивационный ролик, в котором спикер говорил о том, как позитивные мысли могут поменять отношение к жизни и проблемам, о правильном принятии себя.

- Республиканская акция, в рамках которой организован наш круглый стол, проходила с 25 ноября по 10 декабря - 16 дней, - рассказала после встречи резидент сообщества «Business Lady» Инкар ИРГИЗБАЕВА. - Нужно поддерживать эту тему и доносить до людей, как защитить себя и своих близких от семейно-бытового насилия. Мы поддерживаем эту инициативу на постоянно основе.

- Эта встреча нужна для того, чтобы женщины владели информацией и были подготовлены к тому, что если и придется столкнуться с такими ситуациями, они знали как надо действовать, что не нужно об этом молчать, - поделилась с «НГ» впечатлениями резидент сообщества «Business Lady» Юлия СОЛОВЬЁВА. - Мы хотим, чтобы женщины были защищены и не страдали от таких действий как давление, физическая боль, насилие. Теперь мы знаем, какие ошибки мы совершаем в жизни, и какие есть статьи, куда можно обращаться, если мы столкнемся с этим. Для меня, как для участницы круглого стола, встреча была полезной, плодотворной и очень познавательной, и поэтому я благодарна спикерам, что эта тема обсуждается и есть такая поддержка.

Фото Андрея СКИБЫ