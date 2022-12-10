В Катаре прошли первые два четвертьфинальных матча чемпионата мира по футболу, по результатам которых определился состав первой полуфинальной пары.

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович в двух играх плей-офф отразил пять послематчевых пенальти / Фото championat.com

Первыми путевку в полуфинал разыграли в Эр-Райяне на стадионе «Эдьюкейшн Сити» действующий вице-чемпион мира сборная Хорватии и пятикратный чемпион мира сборная Бразилии. На пути к четвертьфиналу хорваты уверенно прошли групповой этап, разгромив сборную Канады (4:1) и сыграв нулевые ничьи с командами Марокко и Бельгии, а в 1/8 финала обыграли в серии пенальти команду Японии (1:1, 3:1 - по пенальти). Бразильцы на групповом этапе были сильнее сборных Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0) и уступили в третьем туре команде Камеруна (0:1), а в 1/8 финала разгромили сборную Южной Кореи (4:1).

Сборные Хорватии и Бразилии ранее дважды встречались на чемпионатах мира, и дважды победили бразильцы - в 2006 (1:0) и в 2014 гг. (3:1). Бразильцы открыли счет и в этом поединке, когда в компенсированное к первому дополнительному 15-минутному тайму время отличился 30-летний нападающий Неймар, забивший свой восьмой гол на чемпионатах мира и 77-й за сборную, сравнявшись по этому показателю с лучшим бразильским бомбардиром Пеле. Однако удержать победный счет бразильцам не удалось. На 116-й минуте хорватский нападающий Бруно Петкович ударом в касание с дуги штрафной площади и при помощи рикошета от ноги защитника сравнял счет.

В серии же послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии - 4:2, в составе которой отличились Никола Влашич, Ловро Майер, Лука Модрич и Мислав Оршич, а также голкипер Доминик Ливакович, отразивший первый 11-метровый удар бразильцев в исполнении Родриго. Хорватского вратаря сумели переиграть полузащитник Каземиро и нападающий Педро Абреу, а вот защитник Маркиньос пробил в штангу.

Сборная Хорватии в третий раз в своей истории вышли в полуфинал чемпионата мира, пробившись, как и на прошлом чемпионате мира, через серию пенальти.

Соперник хорватов по полуфиналу определился в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» в матче между сборными Нидерландов и Аргентины. Нидерландцы, переиграв со счетом 2:0 на групповом этапе сборные Сенегала и Катара и сыграв вничью с командой Эквадора (1:1), в 1/8 финала легко выиграли у сборной США (3:1). Аргентинцы же после сенсационного поражения на групповом этапе от сборной Саудовской Аравии (1:2) обыграли со счетом 2:0 команды Мексики и Польши (2:0), а в первом раунде плей-офф были сильнее сборной Австралии (2:1).

Аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, как и в полуфинале Кубке Америки-2021 с колумбийцами, реализовал решающий пенальти в 1/4 финала / Фото championat.com

Основное время встречи Нидерланды - Аргентина, как и в первом четвертьфинальном матче, победителя не выявило. После паса капитана сборной Аргентины Лионеля Месси счет на 35-й минуте открыл Науэль Молина, а на 73-й минуте уже Месси реализовал пенальти, забив свой 10-й гол на чемпионатах мира. Но до конца основного времени вышедший на замену на 78-й минуте нападающий сборной Нидерландов Ваут Вегорст оформил дубль, забив головой на 83-й минуте и завершив ударом из района 11-метровой отметки розыгрыш штрафного удара на 100 минуте и 30 секунде, став автором самого позднего гола в основное время в плей-офф чемпионатов мира. В дополнительное время счет не изменился, а серия послематчевых пенальти началась с того, что голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес отразил первые два удара Вирджила ван Дейка и Стивена Бергейса, в то время, когда Месси и Леандро Паредес были точны. Затем были голы нидерландцев Тена Копмейнерса и Ваут Вегорст, а также аргентинца Гонсало Монтьеля и промах аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. После этого нидерландский нападающий Люк де Йонг сравнял счет, но нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес забил решающий пенальти.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметился в матче с нидерландцами результативным пасом и голами, забитыми с пенальти и в основное время, и в послематчевой серии / Фото championat.com

Таким образом, сборная Аргентина, в третий раз выбив из плей-офф чемпионатов мира сборную Нидерландов (в 1978 году - в финале, в 2014 году - в полуфинале), в четвертый раз в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира и во вторник, 13 декабря, поборется за выход в финал с командой Хорватии.

Вторую полуфинальную пару составят победители матчей Англия - Франция и Португалия - Марокко, которые пройдут сегодня.