Авария произошла вчера, 9 декабря, около 20.30 на ул. Карбышева. В результате столкновения двух машин - Toyota Corolla и LADA Priora - пострадали три человека.

- Со слов очевидцев, водитель Toyota Corolla не справился с управлением и столкнулся с LADA Priora. По данным станции скорой помощи у водителя Тойоты лёгкие травмы, был оставлен на месте ДТП, - рассказали на станции скорой помощи. - В LADA Priora- двое пострадавших. Оба мужчины с травмами различной тяжести доставлены в травмпункт.