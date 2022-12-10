Три человека пострадали в ДТП в Костанае
10 декабря 2022, 10:20 | Происшествия
Авария произошла вчера, 9 декабря, около 20.30 на ул. Карбышева. В результате столкновения двух машин - Toyota Corolla и LADA Priora - пострадали три человека.
- Со слов очевидцев, водитель Toyota Corolla не справился с управлением и столкнулся с LADA Priora. По данным станции скорой помощи у водителя Тойоты лёгкие травмы, был оставлен на месте ДТП, - рассказали на станции скорой помощи. - В LADA Priora- двое пострадавших. Оба мужчины с травмами различной тяжести доставлены в травмпункт.
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