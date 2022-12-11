С 1 ноября в регионе вступили в силу Правила содержания и выгула домашних животных. На несколько особенно важных положений документа обратили внимание в управлении ветеринарии акимата Костанайской области.

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Во-первых, места, где запрещен выгул домашних животных либо нахождение с ними, определяются в местных исполнительных органах. При необходимости могут быть оборудованы специальные места для выгула домашних животных.

При этом в Правилах указано, что не допускается выгуливать домашних животных на территориях детских дошкольных и образовательных учреждений, физкультурно-спортивных, медицинских и лечебных организаций, объектов культуры, детских и спортивных игровых площадках и на территориях, где установлены запрещающие знаки. Нельзя гулять с питомцами и в местах, где разрешено купание людей.

При этом, как и раньше, нельзя игнорировать средства контроля за собаками - поводок и намордник.

Фото Сауле Куанбек

- Самое главное нарушение - выгул собак без намордника и поводка. За этим будут следить сейчас, - уточнил руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Талгат ШАМШАДИН. - Мы направили Правила для ознакомления местной полицейской службе .

Так, выгул питомцев должен осуществляться на поводке длиной не более 2 м в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком. При этом животное может быть без намордника, но хозяин должен иметь его при себе, чтобы при необходимости незамедлительно надеть на собаку. При отсутствии запрещающих надписей допускается нахождение с собакой в наморднике, на коротком поводке до 1,5 м в учреждениях, непродовольственных магазинах, на почте.

При переходе через улицы, вблизи магистралей на домашнее животное надевается намордник. Длина поводка, опять же, должна быть не более 1,5 м во избежание ДТП и гибели животного на проезжей части.

Кроме этого, в управлении ветеринарии напомнили, что с 1 сентября 2023 года владельцы должны будут обязательно чипировать своих домашних животных. Каждому питомцу присвоят индивидуальный номер, в чип загрузят сведения о его владельце с местом жительства и проведённых ветеринарных мероприятиях.

В Костанайской области регистрация питомцев будет платной. Однако, в управлении ветеринарии уточнили, что для социально-уязвимых слоев населения эту услугу окажут бесплатно.