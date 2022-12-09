Дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления здравоохранения Костанайской области Мадины КАСЕНОВОЕЙ рассмотрели на Совете по этике сегодня, 9 декабря.

Асхат Искендиров (слева) и Ерлан Басмурзин (справа)

- Касенова совершала неоднократные перелеты из Костаная в Астану во время работы и отсутствовала на рабочем месте более трех часов, - сообщил подробности дела начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан БАСМУРЗИН. - Уходила с работы в пятницу в обед и возвращалась в обед понедельника. При этом в табеле рабочего дня отмечала себе 8 часов. Во время следствия она отвечала, что отпрашивалась у заместителя акима области Ерлана Спанова.

Прокурор также добавил, что ущерб от того, что Касенова использовала рабочее время в своих целях, составил 65 000 тенге, которые с замруководителя уже высчитали. На рабочем месте она отсутствовала 5, 6, 31 января и 12 апреля 2022 года.

Мадина Касенова (слева)

- Вы же знаете, что тогда были январские события, я летала в Астану по личным делам, - рассказала на Совете по этике Мадина Касенова. - Я отпрашивалась. Но свою вину я полностью признаю , деньги с меня высчитали. Это было не умышленное причинение ущерба...

- При чем тут январские события, если вас не было на рабочем месте и в апреле? - посетовал председатель Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ. - И если бы вы это сделали умышленно, мы бы сейчас с вами тут не разговаривали, вы были бы в другом месте.

Согласно закону за этот дисциплинарный проступок грозит либо увольнение, либо предупреждение о неполном служебном соответствии. Посовещавшись, члены Совета по этике приняли решение дать госслужащей еще один шанс и вынесли предупреждение.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ