За перелеты в Астану в рабочее время наказали замруководителя Костанайского управления здравоохранения
Ольга ЛИХОГРАЙ
Дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя управления здравоохранения Костанайской области Мадины КАСЕНОВОЕЙ рассмотрели на Совете по этике сегодня, 9 декабря.
Асхат Искендиров (слева) и Ерлан Басмурзин (справа)
- Касенова совершала неоднократные перелеты из Костаная в Астану во время работы и отсутствовала на рабочем месте более трех часов, - сообщил подробности дела начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан БАСМУРЗИН. - Уходила с работы в пятницу в обед и возвращалась в обед понедельника. При этом в табеле рабочего дня отмечала себе 8 часов. Во время следствия она отвечала, что отпрашивалась у заместителя акима области Ерлана Спанова.
Прокурор также добавил, что ущерб от того, что Касенова использовала рабочее время в своих целях, составил 65 000 тенге, которые с замруководителя уже высчитали. На рабочем месте она отсутствовала 5, 6, 31 января и 12 апреля 2022 года.
Мадина Касенова (слева)
- Вы же знаете, что тогда были январские события, я летала в Астану по личным делам, - рассказала на Совете по этике Мадина Касенова. - Я отпрашивалась. Но свою вину я полностью признаю , деньги с меня высчитали. Это было не умышленное причинение ущерба...
- При чем тут январские события, если вас не было на рабочем месте и в апреле? - посетовал председатель Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ. - И если бы вы это сделали умышленно, мы бы сейчас с вами тут не разговаривали, вы были бы в другом месте.
Согласно закону за этот дисциплинарный проступок грозит либо увольнение, либо предупреждение о неполном служебном соответствии. Посовещавшись, члены Совета по этике приняли решение дать госслужащей еще один шанс и вынесли предупреждение.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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