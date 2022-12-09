Лучших педагогов и школьников Костанайской области награждали сегодня, 9 декабря, в здании облакимата. Всего отметили 120 человек. Детям приготовили наборы, в которые входили ручка, блокнот и пауэрбанк. Для особо отличившихся школьников и педагогов подарки покрупней: ноутбуки и специальные денежные сертификаты.

- Также сегодня отметят 20 учащихся и их педагогов, которые проявили себя максимально в этом году, стали гордостью нашей области, - сообщила «НГ» пресс-секретарь управления образования Анна ЛАЗАРЕВА. - Эти дети будут награждены открытками акима области, статуэтками и ноутбуками. А их педагоги - планшетами и благодарственными письмами. Отдельно поощрят 6 педагогов, которые стали лучшими на областном этапе, им будет вручен сертификат на 300 МРП (954 000 тенге). Есть здесь 4 педагога, которые стали лучшими на уровне республики, они свои сертификаты получили на 1000 МРП (3 180 000 тенге) получили ранее.

Церемония «Триумф» проводится с 2008 года. Не все награждаемые смогли приехать на церемонию, так как заняты на соревнованиях и в чемпионатах в других городах и странах.

Многие номинанты пришли на церемонию вместе с наградами. Когда дети выходили на сцену, их медали звенели на весь зал, создавая ощущение звона бокалов на торжественном ужине. Награждала чемпионов руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА.





- Это некое подведение итогов года, - рассказала она журналистам. - Если сравнивать этот год с двумя предыдущими, то, конечно, раньше сильно на результаты влияла пандемия, многие конкурсы и соревнования проходили в онлайн-режиме. Поэтому после двухлетнего перерыва, хотя мы и тогда награждали лучших триумфаторов, это наиболее значимое мероприятие. Сегодня нашим ребятам вручают статуэтки, дизайн которых разработали еще 12 лет назад. И по сей день мы этот эскиз звезд Олимпа сохранили. У ребят с каждым годом больше возможностей показать себя. Поэтому результаты наших детей все время растут.

С речами о возможностях выступили и некоторые из награжденных.

- Находясь среди самых умных и продвинутых детей, я бы хотела похвалиться тем, что месяц назад стала президентом дебатного движения Костанайской области, - поздравила детей депутат облмаслихата Гульмира КАПЕНОВА. - Эта должность позволяет мне теперь регулярно встречаться с детьми, которые сегодня заняты не только учебой. Я желаю вам новых побед, но при этом желаю вам научиться проигрывать. Умение достойно проигрывать помогает не сбиться с пути. Знания - это богатство. И никакими критериями ни одного журнала Форбс не измерить это состояние в ваших головах. Сегодня я в одном зале с самыми богатыми людьми Костанайской области. Я желаю вам приумножения знаний. И прошу вас вспоминать о том, что на карте есть точка, где вы начинали свой путь. С благодарностью вспоминайте свою малую родину.

В Костанай сегодня съехались школьники и учителя со всей области. Среди них - учитель НВП и руководитель военно-спортивного клуба «Патриот» из Узункольского района Сергей ЛЕЗБАЕВ.





- Я лейтенант запаса, приехал из Троебрацкой средней школы, это на границе с Северо-Казахстанской области, - рассказал он. - В школе работаю с 2016 года, через год мы создали клуб, а с 2019-го начали ездить на областные и республиканские соревнования. В основном развиваем военно-прикладные виды спорта, показываем показательные приемы с оружием к 9 Мая. У нашего клуба есть свое знамя, как положено. На данный момент у меня 11 чемпионов Казахстана. Хорошо, что наши заслуги заметили в регионе, а теперь и в области.

Ученица 11 класса костанайской школы № 11 Виктория КУЗНЕЦОВА занимается регби, в этом году ее команда завоевала бронзовые медали всемирной гимназиады во Франции.





- Регби - это командная игра, игра с приемами и захватами, - говорит Виктория. - Я тренируюсь с 12 лет и за 4 года удалось стать одной из лучших регбисток в нашей команде. Увлечение спортом учебе особо не мешает, я хорошистка. Дальше планирую учиться на спортфаке в Костанае.

Ученица 9 класса школы № 11 Стелла БОЙКО победила на международном чемпионате по радиосвязи и заняла 2 место на международных соревнованиях радиостанций, посвященных памяти А. Попова.





- На соревнованиях мы разговариваем через радио с разными странами мира, - рассказала девушка. - У нас есть собственный позывной - Ульяна-Николай-8-Леонид-Василий-Зоя. Почему он именно такой - не знаю, он появился до того, как я стала увлекаться радиостанцией. Суть соревнований в том, чтобы найти как можно больше контактов за определенное время. Мы обмениваемся позывными и заранее заготовленным текстом с школьниками из Франции, Италии, Германии, Австралии. В мире их много, а по Казахстану всего 4 таких радиостанций. Конечно, мы не можем поговорить с нашими конкурентами, спросить, как у них погода. Мы обмениваемся заготовленными текстами и так соревнуемся.

Церемония чествования прошла довольно официально и завершилась фотосессией. Как и прежде, все участники не смогли поместиться в один кадр. Еще одна схожесть с прошлыми церемониями - в том, что взрослые рассказывали о развитии системы образования и ее достижениях, а дети отвечали заготовленными речами с благодарностью за новые возможности.

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