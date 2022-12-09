Письма, адресованные Деду Морозу, бывают дополнены иллюстрациями. Рисовать любят почти все дети, но у некоторых это получается особенно хорошо.

11-летний Таймас из Костаная под своим посланием изо,разил ёлку и Деда Мороза с большим мешком подарков. Попросил для себя скейт, но не забыл и про сестрёнку Толкын, которая увлекается бисероплетением. Ещё у Таймаса есть любимый брат Санжар, ему 14 лет, но так уж жизнь сложилась, что Таймас заботится о старшем брате, а не наоборот. И хоть трудно мальчику помогать маме, которая воспитывает троих детей одна, но Таймас всё успевает и учится в школе на «отлично». Неужели Дед Мороз проедет мимо этой замечательной семьи?

Маленькой жительнице Костаная Злате 6 лет, но она уже ходит на кружок рисования и бросать это увлекательное занятие не собирается. Девочка мечтает о красивом портфеле для школы, в котором будут лежать фломастеры, гуашь и разукрашки. Не забыла Злата и про своих сестёр, а их у неё четверо! Ничего особенного девочка не просит, никаких гаджетов, хочет, чтобы всей их дружной девчачьей компании было весело этой холодной зимой.

Очень красивые рисунки прислала в своем письме 7-летняя Дария. В семье, кроме неё, трое детей. Самому старшему - Бекзату - уже 18 и он учится на последнем курсе колледжа. Кстати, он отличник и его фото украшает доску почёта в колледже. Так вот и он тоже замечательно рисует, правда, предпочитает делать это только ручкой, краски его не привлекают. Одним словом - художник-график. 14-летняя Алия увлекается анимэ и отлично рисует в этом стиле. Мало того, дети в этой семье играют на музыкальных инструментах.

Про способности 4-месячного малыша Алдияра пока ничего нельзя сказать, но, думается, что в талантливой семье самый младший тоже не обделён ими. Вот только подрастёт и тоже начнёт рисовать, а может, и играть на гитаре, как старший брат!

Для себя Дария попросила Хаги-Ваги метрового роста, для Алдияра - мягкую игрушку тигрёнка или львёнка, а для Бекзата и Алии не просит ничего, поскольку они большие. Хотя... разве 14-летней девочке, рисующей анимэ, не пригодился бы скетч-бук и маркеры для своего увлечения?

Посмотрите, какие рисунки прислала нам Дария и какую интересную историю из жизни написала.

Лаура из Костаная живёт в мирорайоне Аэропорт, но номер телефона для связи девочка указать забыла. Как и забыла указать свой возраст, и возраст брата Алихана. А спросить мы не можем: куда звонить? Но, если появится для неё подходящий подарок, Дед Мороз поедет к ней без звонка, адрес-то на конверте написан.

Лаура нарисовала целый большой комикс. И еще сделала новогоднюю открытку с милой аппликацией. Очень хочется, чтобы у Лауры был самый большой набор фломастеров. И чтобы её мама и папа помирились, девочка ведь любит обоих. Родители, миритесь, не огорчайте своих детей!

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

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