Если сегодня на улицах Костаная провести опрос прохожих, что они знают о Викторе Антимонове, то ответ будет предсказуем: ничего не знаем, впервые слышим это имя. А начиная с 1974 года это имя гремело по всему Советскому Союзу и за его пределами.

Виктор, простой деревенский парень, закончил школу в Садчиковке и поступил в Кустанайский пединститут. Тренировался в беге на средние дистанции у тренера В. Я. Рубцова. А в 1972 году в стране ввели комплекс ГТО («Готов к труду и обороне»), ставший госпрограммой физического воспитания стрвны, и и многоборье ГТО как самый массовый вид спорта, доступный всем возрастам. Бег, плавание, стрельба и метание гранаты - выполнение нормативов в этих видах гарантировало подготовку защитников Родины. Заметим, ничего подобного сегодня у нас не наблюдается, президенские тесты и многоборье стали уделом единиц и не носят обязательного характера.

Систему ГТО взял под свой патронаж ЦК ВЛКСМ и поднял на невиданную высоту. В 1974 году в Сочи прошел первый чемпионат СССР по многоборью ГТО, его победители стали популярнейшими людьми в стране наравне с космонавтами. Среди них оказался и наш земляк Виктор Антимонов. Я в то время работал в Баку и впервые узнал о городе Кустанае. А Виктор еще четырежды становился чемпионом страны, победно выступал на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Гаване на Кубе и дважды выигрывал чемпионаты мира по полиатлону, аналогу многоборья ГТО.

В 1994 году чемпионат проходил в Краснодаре, сборная Казахстана приехала на него, имея в своих рядах половину из Кустаная. Я поднялся к дикторам и на ушко сообщил, что в составе нашей команды находится Виктор Антимонов. Диктор мгновенно озвучил эту новость всем присутствующим, и весь стадион стоя аплодировал нашему земляку. Это надо было видеть!

В многоборье ГТО, видя его популярность, ринулись мастера спорта международного класса из современного пятиборья, морского и служебного многоборья. Всем хотелось подвинуть на троне «какого-то» Антимонова. Но номер не проходил, Виктор всех ставил на место. Судите сами - как можно было бороться со спортсменом, который на сотке выбегал из 11 секунд, на трех километрах разменивал 9 минут, набирал 98-99 очков из 100 в стрельбе, плыл 100 метров в районе 1 минуты, а гранату швырял так далеко, что иногда ее искали за стадионом, в соседних огородах?

Работал Виктор в системе МВД, и эта система по-черному эксплуатировала его в различных видах спорта практически круглый год. Вероятно это был единственный человек, имевший звание мастера спорта в шести видах. Книга рекордов Гиннесса с удовольствием отвела бы Антимонову место на своих страницах, но он об этом не думал. Он никогда не кичился своими заслугами, не ломился в президиумы и делегации, в жизни оставался простым и доступным для общения человеком.

Выйдя на пенсию в 1999 году в звании подполковника, Виктор Васильевич был немедленно приглашен на работу в Костанайский филиал ЧелГУ, где приложил много усилий в строительстве спорткомплекса и подготовке спортивных команд филиала.

Ветеран ушел из жизни в 2017 году, в возрасте 66 лет. Рановато, но Виктор ничего не умел делать вполсилы, а возможности организма, даже самого совершенного, не беспредельны. Руководство филиала и друзья хотели увековечить память о Викторе, присвоив его имя спорткомлексу и разместив на входе мемориальную доску. Но возникли бюрократические препоны. Вначале специальная комиссия должна была признать Антимонова исторической личностью, затем потребовалось особое разрешение на установку мемориальной доски. Совместными усилиями руководства филиала в лице Раисы Амиржановны Тулегеновой и группы друзей, которую представлял мастер спорта Алесандр Калашников, эти препятствия были преодолены.

5 декабря в стенах спорткомплекса прошла торжественная церемрния, кстати, тщательно продуманная, в зале собралось много известных личностей, близко знавших Антимонова, прозвучало немало прочувствованных слов. Отныне спорткомплекс филиала ЧелГУ носит имя заслуженного мастера спорта РК, пятикратного чемпиона СССР и двукратного чемпиона мира, нашего славного земляка Виктора Васильевича Антимонова. Акт исторической справедливости свершился благодаря неравнодушным людям.