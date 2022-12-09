В областном центре стартовал XVI открытый Кубок Республики Казахстан по баскетболу среди юношей и девушек, посвященный памяти отличника просвещения Каз. ССР, судьи всесоюзной категории Кадырбека Бузавгалиевича Успанова.

Матч открытия турнира: с мячом баскетболисты Актобе

Соревнования проходят в детско-юношеской спортивной школе № 1, носящей его имя. В них принимают участие десять команд юношей и девушек 2006-2007 г. р. из Казахстана, России и Кыргызстана.

Турнир проводят ежегодно в начале декабря родственники Успанова при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Национальной федерации баскетбола и управления физической культуры и спорта Костанайской области. А его участники - сверстники и сверстницы тех, кого тренировал Кадырбек Бузавгалиевич в начале своей карьеры.

Команды-участницы на открытии Кубка РК по баскетболу среди юношей и девушек, посвященного памяти К.Успанова

По традиции на открытии турнира все участники соревнований получили сувениры от организаторов. Сын Кадырбека Бузавгалиевича Азамат УСПАНОВ отметил, что атмосферой соревнований и уровнем игры подрастающего поколения был бы доволен его отец, а некоторые из участников первых турниров уже сами являются тренерами и привозят своих воспитанников в Костанай, многие стали профессиональными игроками.

Участницы студии танца «Вдохновение» на открытии турнира

Перед собравшимися также выступили участники студии танца «Вдохновение» из Костаная и народного цирка «Надежда» из Рудного, после чего присутствующим был продемонстрирован документальный фильм о Кадырбеке Успанове.

Просмотр документального фильма о Кадырбеке Успанове

Костанайская область всегда славилась отличными спортсменами, высококвалифицированными тренерами и судьями, одним из которых является и Кадырбек Успанов, чей вклад в развитие костанайского спорта сложно переоценить. Увлекшись еще в раннем детстве баскетболом, он дорос до игрока, неоднократно защищавшего честь Костанайской области на республиканских соревнованиях. Его дважды включали в число лучших игроков Казахстана. А перейдя на тренерскую деятельность, он сумел поднять на достойный уровень костанайский женский баскетбол.

Став в 1992 году руководителем областного управления спорта, он возглавлял его вплоть до последних дней своей жизни, уйдя из нее в 2005 году после тяжелой болезни. Кадырбек Бузаугалиевич сумел сохранить заложенные в регионе традиции массового спорта и много сделал для дальнейшего развития спорта высших достижений.

Награды и призы турнира ждут своих обладателей

В этом году за награды турнира среди юношей борются сборная Костанайской области, команды городов Рудного, Актобе, Байконура, Бишкека (Кыргызстан) и Екатеринбурга (Россия). У девушек две команды представляют Костанайскую область, одна из которых полностью составлена из воспитанниц 2008 г.р., а их соперниками являются команда «Арланс», сборные Западно-Казахстанской области и города Байконура.

А то, каким остросюжетным будет предстоящий турнир, наглядно продемонстрировал стартовый матч, в котором встречались команды юношей Актобе и Бишкека. Весь поединок шла упорная борьба, и за 20 секунд до его окончания лидировали баскетболисты Кыргызстана (62:59). Тренер актобинской команды взял тайм-аут, после которого его подопечные разыграли красивую комбинацию, завершившуюся точным трехочковым броском - 62:62, и матч перешел в овертайм, подарив благодарным зрителям дополнительную пятиминутку, в которой счет менялся как на качелях. А победу в этом интереснейшем матче в упорной борьбе одержали баскетболисты Бишкека со счетом 74:69.

Победители и призера открытого Кубка РК среди юношей и девушек определятся 11 декабря.

Фото Романа Мулюкова