Депутат Сената Галиаскар Сарыбаев предложил усилить контроль и увеличить штрафы за некачественный интернет в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В своем депутатском запросе на имя премьер-министра страны сенатор Галиаскар Сарыбаев рассказал о дисбалансе в доступе к интернету в городских и сельских населенных пунктах.

"Дата-центры и серверы не соответствуют международному стандарту или отсутствуют вовсе. Интегрированные платформы дистанционного обучения LMS, ERP в сферах образования и науки, здравоохранения, социальной сферы, экономики не полностью функциональны", - заявил сенатор.

По данным Сарыбаева, в стране постоянно подключены к интернету 15 человек из 100, в то время как в сельской местности интернетом обеспечены только 8 человек из 100.

"Просим дать предложения в действующее законодательство по ужесточению требований к качеству интернета и увеличению суммы штрафов со стороны регулятора. Предлагаем построить крупные цифровые хабы, а также (организовать - Прим.) подготовку IТ-кадров высокого уровня", - заключил сенатор.