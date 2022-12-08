Открытие костанайского филиала Freedom Bank прошло сегодня, 8 декабря, в бизнес-центре «City Kostanay». Здесь будут предоставлять комплексное обслуживание, как для юридических, так и физических лиц. Новый офис расположился на первом этаже, оборудован кассами, электронной очередью и комнатой для обслуживания VIP-клиентов.

Как считают в Freedom Bank, главное ‒ быть доступным и удобным банком для своих клиентов. Для этого были разработали цифровые продукты, воспользоваться которыми можно, не выходя из дома или офиса.

Фото Олега ПАКА



‒ Мы понимаем, что финансовый рынок насыщен различными предложениями, поэтому концепция Freedom Bank заключается в том, чтобы занять свою нишу удобными в пользовании цифровыми продуктами, ‒ рассказала председатель правления Freedom Bank Гулфайруз Ахметова. ‒ У нас можно оформить цифровую ипотеку на квартиру как на вторичном, так и на первичном рынке. В феврале банк в качестве оператора присоединился к государственной программе «7-20-25», где на текущий момент Freedom Bank является лидером по выдаче.

В Freedom Bank гордятся тем, что ипотеку здесь можно оформить всего за сутки. Рекорд банка ‒ от подачи заявки на сайте до пополнения счета продавца денежными средствами ‒ 3 часа 7 минут.

С Freedom Bank также удобно покупать и продавать автомобили. На сайте банка достаточно указать ИИН и номер телефона, чтобы подать заявку. Весь процесс проходит онлайн, включая оценку. Даже за техпаспортом и госномером не нужно ехать, работает доставка.

Фото Олега ПАКА

При этом банк не останавливается на достигнутом. В следующем году будет запущен SuperApp, который объединит все продукты и сервисы холдинга (брокерские, банковские и страховые услуги) Freedom Holding Corp на одной площадке.

Лицензия АРРФР № 1.2.107/42 от 22.10.2022

На правах рекламы

