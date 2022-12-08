В редакцию приходят письма, адресованные новогоднему волшебнику не только от детей, живущих в Костанае. В сёлах ребятишки тоже хотят встречи со сказкой. Вот какие письма мы получили из Сарыкольского района.

10-летний Кирилл и 8-летняя Лиза написали сами, а их сестрёнка Ксюша ещё слишком мала, чтобы лично излагать свои желания на бумаге. За неё это сделала Лиза, которая попросила для малышки говорящую куклу. Сама Лиза мечтает о 3D-ручке. А Кирилл хочет большой конструктор и большой киндер-сюрприз.

В многодетной сарыкольской семье 6 детей. Даша - самая старшая, ей 28 декабря исполнится 16 лет и она не просит для себя никакого подарка. Хотя на Новый год ведь всем хочется волшебства, не так ли?

11-летний Дима - автор письма, мечтает о машинке на пульте управления, да такой, чтобы и по снегу могла ездить. 9-летняя Ульяна - девочка спортивная и хочет лыжи, зимой в деревне есть, где покататься! 6-летняя Лера на лыжах за сетрой не угонится, она любит кататься с горки. А это так удобно делать на надувной ватрушке. Маленькой Соне 3 годика - самое время играть куклами, Дима просит для сестры красивую куклу. Не забыл он и о самой младшей - годовалой Ксюше. Мальчик мудро рассудил, что малышке подойдёт музыкальная игрушка.

Маленькому сарыкольцу Адилю всего 3 года и письмо за него писала мама. Вместе с сыном она красиво оформила письмо, чтобы Дед Мороз обратил на него внимание. Пусть не всё исполнимо, но мальчик будет ждать подарка.

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