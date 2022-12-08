Теперь им грозит штраф и выдворение из страны. Двоих граждан Республики Узбекистан, незаконно трудившихся на объекте по производству хлебобулочных изделий, 8 декабря выявили сотрудники миграционной службы региона в ходе проведения рейдовых мероприятий.

- За нарушения миграционного законодательства иностранцы будут привлечены к административной ответственности по ст.517 ч.5 Кодекса РК об административных правонарушениях, - отметили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Для приятия решения материалы направлены в суд. Санкция данной статьи предусматривает выдворение за пределы РК или штраф.

Наказание понесет и принимающая сторона, которая привлекла иностранную рабочую силу с нарушением законодательства РК.

В ДП добавили, что с начала года за нарушения правил пребывания на территории РК к ответственности привлечены более 100 иностранцев.

Управление миграционной службы департамента полиции Костанайской области напоминает жителям региона о необходимости уведомления принимающей стороной органов полиции в установленный законом 3-дневный срок. Кроме того, в случае установления фактов нарушения иностранцами законодательства РК, незаконной миграции, осуществления незаконной трудовой деятельности просят сообщать по телефонам: 52-63-45,52-62-35.