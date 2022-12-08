Депутат Сената Нурторе Жусип заявил о необходимости введения персональной ответственности должностных лиц за проведение конкретной работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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В своем депутатском запросе на имя премьер-министра сенатор задался вопросом, почему при возникновении критических ситуаций правительство ждет указаний Президента, а не реагирует быстро, тем самым замедляя процесс решения проблем.

"Недавно случилась авария на ТЭЦ Экибастуза. По поручению Главы государства члены правительства находятся там для контроля работ по ликвидации ее последствий. Главный девиз по ЧС - "Предотвращение, спасение и помощь". По большей части мы сейчас занимаемся лишь спасением и помощью. Главное предназначение МЧС, заключающееся в организации предупредительных мероприятий, исключающих возникновение угроз жизни и здоровью людей, забыто. Почему?" - заявил Нурторе Жусип.

Сенатор предложил повсеместно ввести интегрированную систему безопасности, объединив все подсистемы безопасности и мониторинга в единую геоинформационную систему. Кроме того, депутат предложил ввести прямую персональную ответственность должностных лиц всех уровней за проведение конкретной работы по предупреждению ЧС и организации пожарной, водной и техногенной безопасности.

"При оценке деятельности органов исполнительной власти и МЧС Казахстана в центре и на местах обязательно учитывать качество и эффективность их работы по предупреждению ЧС и защите населения", - сказал депутат Нурторе Жусип.

Напомним, в конце ноября почти весь Экибастуз остался без тепла и горячей воды из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ.

Депутаты Мажилиса заявили, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени. По словам депутатов, они не видят адекватных мер, которые способны исправить ситуацию.