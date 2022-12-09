Тем, кто занят в сфере грузоперевозок, приходится постоянно решать целый ряд задач — от поиска партнёров до оформления документов. Порой эти действия отнимают слишком много человеческих, временных и финансовых ресурсов. Однако их можно автоматизировать и тем самым сэкономить. Воспользуйтесь Экосистемой сервисов ATI.SU! Крупнейшая на территории СНГ Биржа ATI.SU существует уже 25 лет и помогает участникам рынка оптимизировать процессы в сфере логистики. Например, проводить торги на перевозку грузов.

Автоматизация торгов. При выставлении грузов владелец может провести Торги. После их запуска перевозчики начинают предлагать свои ставки. Выигрывает тот, чья ставка окажется наименьшей. Так грузовладелец находит исполнителя по оптимальной ставке, а перевозчик — выгодный для него заказ. За весь процесс отвечает компьютер. Контрагентам не нужно звонить друг другу и договариваться о ставках.

Поиск партнёров. Искать перевозчика или грузовладельца вручную — длительный и рутинный труд. Чтобы поиск занимал не больше десяти минут, воспользуйтесь сервисами Биржи «Поиск транспорта» (для грузовладельцев) или «Поиск грузов» (для перевозчиков). Достаточно внести в форму минимум данных — место отправки и место прибытия, чтобы увидеть в выдаче подходящих партнёров. С выбранным контрагентом не нужно созваниваться — перенесите общение в удобный мессенджер в приложении «АТИ Грузы и Транспорт».

Проверка контрагентов. Убедиться в надёжности партнёров также можно за несколько минут. Для этого на Бирже есть сервис «Проверки ATI.SU». С его помощью вы получите информацию:

о фирме: риски, лизинг, суды и госконтракты;

о физических лицах и водителях, например, данные о действительности водительского удостоверения и о штрафах;

о машинах: данные о страховке, пробеге, технических осмотрах.

Электронный документооборот. Бумажные договоры больше не понадобятся, если использовать АТИ-Доки. В этом сервисе с помощью готовых шаблонов можно создавать документы, подписывать их электронной подписью, отправлять контрагенту и хранить, имея к ним доступ в любую минуту. Важно, что документы с электронной подписью имеют юридическую силу.

Отслеживание груза. Знать, где сейчас находится груз, важно и для отправителя, и для перевозчика, контролирующего путь водителя. Приложение «АТИ Водитель», установленное на смартфон водителя, позволяет узнать, где сейчас находится машина с грузом.

Аналитика. Отчёты о свершившихся перевозках доступны грузовладельцам и перевозчикам, зарегистрированным на Бирже. Они помогают оценивать эффективность процессов и видеть узкие места, строить прогнозы и оптимизировать работу.

Автоматизируйте логистические процессы и экономьте ресурсы вместе с Биржей ATI.SU!

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