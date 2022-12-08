Нарушение выявили в сфере оптовой продажи куриных яиц, передает Informburo.kz.

Фото zhk2006.kz

Антимонопольный орган заинтересовался птицефабрикой, расположенной в Костанайской области, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции.

"Начали расследование в отношении птицефабрики "Жас-Канат 2006" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления и поддержания монопольно высоких цен при оптовой реализации куриных яиц", – говорится в сообщении.

По данным, указанным на сайте предприятия, оно выпускает 250 млн куриных яиц и 500 тонн мяса птицы в год. Продукция отгружается в большинство регионов Казахстана, а также на экспорт – в Россию, Китай, страны Центральной Азии, Афганистан и Иран.

За один только ноябрь яйца в Казахстане подорожали почти на 7%.