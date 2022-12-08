Костанайская птицефабрика завышала цены на яйца. Антимонопольный орган начал расследование
Нарушение выявили в сфере оптовой продажи куриных яиц, передает Informburo.kz.
Фото zhk2006.kz
Антимонопольный орган заинтересовался птицефабрикой, расположенной в Костанайской области, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции.
"Начали расследование в отношении птицефабрики "Жас-Канат 2006" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления и поддержания монопольно высоких цен при оптовой реализации куриных яиц", – говорится в сообщении.
По данным, указанным на сайте предприятия, оно выпускает 250 млн куриных яиц и 500 тонн мяса птицы в год. Продукция отгружается в большинство регионов Казахстана, а также на экспорт – в Россию, Китай, страны Центральной Азии, Афганистан и Иран.
За один только ноябрь яйца в Казахстане подорожали почти на 7%.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.