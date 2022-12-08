В школе бокса города Костаная, расположенной на набережной по улице Гашека, завершился очередной чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения.

На ринге финалисты чемпионата Казахстана среди юношей в категории свыше 80 кг Бексултан Кайратулы (слева) и Азамат Абдрашев

В соревнованиях, состоявшихся под эгидой республиканской федерации бокса при поддержке управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, приняли участие 279 юных боксеров из Астаны, Алматы, Шымкента и 16 областей республики, прошедшие через сито областных и зональных первенств. А победители и призеры юношеского чемпионата страны, определявшиеся в 14-ти весовых категориях, получали право стать кандидатами в юношескую сборную Казахстана.

Боксеры Костанайской области, пробивавшиеся в финальную часть юношеского чемпионата Республики Казахстан через областное первенство, посвященное памяти вице-президента ОО «Федерация бокса Костанайской области» Ивана Розинова, и зональное республиканское первенство, прошедшее в городе Атбасаре Акмолинской области, заняли на домашнем ринге три призовых места, завоевав по одной награде каждого достоинства.

На пьедестале призеры юношеского чемпионата РК в самой тяжелой категории

Обладателем золотой медали юношеского чемпионата Казахстана в самой тяжелой весовой категории - свыше 80 кг стал костанаец Бексултан Кайратулы, тренирующийся под руководством Азамата Нурпеисова. В финальном бою он встретился с победителем областного первенства Азаматом Абдрашевым из Житикары, принесшим таким образом в копилку Костанайской области серебряную медаль.

Бронзовый призер юношеского чемпионата РК по боксу Кирилл Шкута (справа)

Еще одну медаль – бронзовую - завоевал выступавший в весовой категории до 66 кг чемпион области и победитель зонального первенства республики Кирилл Шкута, являющийся воспитанником спортивного клуба «К 8» и тренирующийся под руководством Жаната Батырбекулы.

Как отметил старший тренер юниорской сборной Казахстана Аркадий Топаев, все три костанайских боксера буду зачислены в сборную республики по своему возрасту и начнут подготовку к юношескому чемпионату Азии.

С одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой наградой сборная Костанайской области стала в неофициальном командном зачете пятой. Лучшими на костанайском ринге были представители Жамбылской области, завоевавшие 3 золотые, 2 серебряные и 9 бронзовых медалей. По два первых места у сборной Мангистауской области, на счету которой также по одной серебряной и бронзовой медали, и сборной города Шымкента, чьи юноши завоевали еще и три «бронзы». По одному чемпионскому титулу у боксеров Акмолинской, Карагандинской, Улытауской, Атырауской и Актюбинской областей, а также города Алматы. Не остались без наград и представители Астаны, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Павлодарской областей.

Среди зрителей, внимательно следивших за финальными боями, было немало специалистов, принесших славу казахстанскому боксу. Воспитавший не одно поколение боксеров заслуженный тренер РК Василий Иванович Лавриненко, недавно отметивший свой 75-летие, отметил, что Костанайская область давно славится своими достижениями в боксе, а этот современный зал с отличными рингами и современными тренажерами для занятий - один из лучших в стране:

Среди зрителей заслуженные тренеры РК по боксу Владимир Шайрер и Василий Лавриненко

- Участники этого республиканского чемпионата - это будущее казахстанского бокса. Многие из них продемонстрировали весьма зрелищный бокс и хорошую технику. Я уверен, что в недалеком будущем многие из этих молодых боксеров, будут представлять Казахстан на различных международных соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде.

А уже на следующей неделе в Костанай снова придет большой бокс, на этот раз на ринге школы бокса пройдут бои чемпионата Казахстана среди женщин.