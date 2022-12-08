Из-за морозов 8 декабря у школьников, учащихся во второй смене, в нескольких городах и районах региона отменили занятия в стенах школы и перевели на дистанционный формат обучения.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае днем температура воздуха составляла -27 градусов. Учащиеся 2 смены с 0 по 8 класс переводятся на дистанционный формат обучения.

Рудный: Учащиеся 2 смены с 0 по 9 классы, переводятся на дистанционный формат обучения, температура -28 градусов.

Житикара: Вторая смена на ДО с 0 по 6 классы. Температура -25 градусов. Порывы ветра до 5 м/с.

Узункольский район: 2 смена начальное звено переводится на дистанционное обучение. Температура - 26 градусов.

Карабалыкский район: Учащиеся 2 смены с 0 по 9 классы школ переводятся на дистанционный формат обучения. Температура -27 градусов.

Район Б. Майлина: Вторая смена переведена на дистанционный формат. Температура -30 градусов.

Федоровский район: - 27-28 градусов. Учащиеся с 0 по 4 классы переведены на дистанционный формат обучения.

Мендыкаринский район: температура -26 граудсов. Учащиеся 2 смены переведены на дистанционный формат.

Жангельдинский район: -28 градусов, ветер 5-8 м/с. Ученики 0-9 классов переведены на дистанционное обучение.

Аулиекольский район: занятия второй смены 0-4 классов переводятся на дистанционный режим. Температур -25 градусов.