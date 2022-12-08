1 декабря мусоровывозящая компания ТОО «Рудный-Ажар-2006» сообщила своим клиентам, что приостанавливает обслуживание контейнерных площадок, всего таких будет 21. Причина - нет возможности выполнять свои обязательства «в связи со сложившейся экономической и технической ситуацией». Это уже второй демарш компании в Рудном в этом году. Предыдущий в августе продлился всего пару дней. Новый кризис может затянуться надолго. Сотрудники ТОО зачищают площадки от мусора, после чего убирают контейнеры, и уже через пару дней это место превращается в несанкционированную свалку. В акимате Рудного ситуацию называют «тяжелой» и готовят «экстренные меры».

Так 5 ноября выглядела контейнерная стоянка на ул. Ленина, 141, которая вошла в список «Ажара»

От тарифа до штрафа

Если коротко, то первопричина проблемы прежняя - низкий тариф на услуги по вывозу мусора. Рудничане платят по 245 тенге с человека в месяц. «Ажар» самостоятельно поднимал тариф до 340 тенге, но с 1 декабря был вынужден вернуть старый официальный тариф.

- Есть утвержденные акиматом нормы накопления ТБО, которые существенно выше, чем предусматривает старый тариф, - рассказал «НГ» директор ТОО «Рудный-Ажар-2006» Алексей НУРУШЕВ. - И это при условии, что есть решение суда, которое требует разработать и утвердить новый тариф. За последние 2 года у нас сложилась такая ситуация, что, во-первых, очень много неплательщиков. Но самое главное, что у нас сильно сократился коллектив. Из-за проблем с тарифом мы из среднего бизнеса превратились в малый. Мы не можем делать растущий объем работ силами уменьшающегося коллектива.

Алексей Нурушев назвал три причины ситуации: низкий тариф, нехватка сотрудников и огромные штрафы

По словам Нурушева, 21 контейнерная площадка, обслуживание которых приостановил «Ажар», попала в этот злополучный список по единственной причине: все они входят в один из пяти маршрутов, на который не хватает техники и персонала. Потребителям, которые вынужденно останутся без услуг «Ажара», приостановят начисление платы за вывоз мусора.

- В прошлый раз мы вернулись к своим обязанностям, потому что нас перестали штрафовать по заявлениям одного гражданина, - объясняет Нурушев. - После переговоров с акиматом жалобы в полицию со стороны Олега Бодни прекратились. До выборов никаких заявлений не было, а после выборов давление на нас возобновилось. Если первая волна накопила нам штрафы на почти 100 млн тенге, то сколько еще штрафов нам напишут теперь? Мы старались не доводить до такой ситуации, старались идти на контакт с акиматом. Но поймите нас, два года назад у нас было 185 сотрудников, сейчас нет даже сотни. Когда нет водителей для техники, что делать?

30 ноября Нурушев участвовал в переговорах с сотрудниками акимата Рудного. По словам директора «Ажара», чиновники выслушали его, но никакой реакции не проявили.

Реакция на их работу

В понедельник, 5 декабря, прошел брифинг заместителя акима Рудного Азамата ИСКАКОВА. Он заявил, что рассказ Нурушева некорректен - в августе акимат по итогам переговоров помог ТОО с закупкой ГСМ.

Азамат Искаков не считает, что старый тариф на вывоз мусора очень низкий

- Действительно, на территории Рудного есть ОО «Sanyrak-Община», которое возглавляет Олег Бодня, они пишут жалобы в полицию по состоянию контейнерных площадок, - сообщил Искаков. - Полиция должна реагировать. Говорить о том, что Бодня перестал писать жалобы в электоральный период, я бы сказал, некорректно. Жалобы не прекращались, они продолжают поступать. В суде сейчас находятся дела, по итогам которых «Ажар» могут оштрафовать на 70 млн тенге. И здесь самое главное: Бодня не требует штрафовать «Ажар», он хочет, чтобы за 3 дня по тем фактам, которые выявило ОО, мусоровывозящая компания приняла меры. Он прилагал к обращениям фотографии, подтверждающие, что за 3 дня ситуация на данной стоянке никак не менялась. Бодня, кстати, и на других предпринимателей подает жалобы за то, что их территория годами захламлена. Штрафы по его заявлениям налагались и на государственные предприятия: тепловые сети, водоканал, на отдел ЖКХ.

Вину за неутвержденный тариф Нурушев и Искаков перекладывают с акимата на ТОО и наоборот. Новый тариф в размере 389 тенге сейчас на согласовании в Министерстве юстиции. После чего его должен утвердить городской маслихат. В акимате надеются, что это сделают до конца 2022 года.

- Нынешний тариф не очень-то и низкий, - считает Азамат Искаков. - В некоторых городах нашей области гораздо ниже. Нужно учитывать, что полигон ТБО поднял тариф для юридических лиц, здесь им тяжело будет выкручиваться. Второе: если брать опыт Житикары и Лисаковска, несмотря на такой же тариф, мусоровывозящие компании делали инвестиционную программу и закупали новую технику.

Претензии у акимата есть не только к «Ажару». У конкурента, ТОО «Экотехсервис-2019», на обслуживании только 12 площадок, но и здесь не всегда вовремя вывозится мусор.

- Есть случаи привлечения «Экотехсервиса» к административной ответственности, есть случаи невывоза мусора, - ответил на вопрос «НГ» замакима Рудного. - Но в данном случае «Экотехсервис» всегда аргументировано отвечал, почему они не вывезли вовремя мусор. И затем, что для нас самое главное, через 3 дня после нашего обращения они всегда убирали контейнеры. К сожалению, инцидент, когда у «Экотехсервиса» сгорела часть техники, подкосил возможности фирмы. Они продолжают работать, но амбициозных планов у них вроде как нет.

Экстренные меры

Азамат Искаков сообщил, что в акимат поступило предложение от ТОО «L-Traiding». Руководство фирмы готово принять на себя обслуживание брошенных контейнерных стоянок. Больше года это ТОО вывозит несанкционированные свалки в Рудном. За неделю планирует закупить дополнительную спецтехнику и приступить к работе. Контейнеры обещает предоставить акимат Рудного. Отдел ЖКХ объявит новый конкурс на обслуживание контейнерных площадок города. И, скорее всего, в нем будет участвовать ТОО «L-Traiding».

- С ТОО «L-Traiding» на время до конкурса у нас будет заключен меморандум, чтобы они могли работать, - рассказал Искаков. - Еще раз подчеркну: это временная, экстренная мера реагирования со стороны акимата в связи с тем положением дел, в которое нас поставила де-факто монопольная компания ТОО «Рудный-Ажар-2006». При этом не исключена возможность, что «Ажар» вернет свои контейнеры и поставит их рядом с нашими. Здесь «L-Traiding» берет на себя риски, в том числе на судебные тяжбы.

В эти выходные дни машинам ТОО «L-Traiding» закрыли доступ на мусорный полигон, но после переговоров с участием акимата фирма вновь может вывозить отходы.

- Несмотря на то, что ТОО «Ажар» уведомило нас о приостановлении своей деятельности, у нас все равно есть вопросы касательно этого решения, - сказал Искаков. - Есть в Экологическом кодексе статья 337, согласно которой они обязаны подать уведомление о начале или прекращении своей деятельности в уполномоченный орган. В данном случае департамент экологии уведомлен не был. Нужно дать правовую оценку действиям «Ажара». По закону за приостановку исполнения обязательств ТОО могут исключить из реестра мусоровывозящих компаний. Это определяет департамент экологии через суд.

На статью 337 ссылается и руководитель ОО «Центр защиты прав потребителей» Николай Гиньятов. На страничке объединения в «Одноклассниках» 5 декабря он разместил свое обращение в департамент экологии. В нем просит принять меры воздействия на рудненский отдел ЖКХ, а также обратиться в суд, чтобы, «в связи с грубыми и систематическими нарушениями» экологического законодательства, исключить ТОО «Рудный-Ажар-2006» из госреестра субъектов предпринимательства в сфере управления отходами».

Остается вопрос - что будет, если «Ажар» действительно через суд выведут из мусорного бизнеса? Кто заменит и не получится ли благими намерениями выстелить дорогу к мусорному коллапсу?

- Судя по судебным баталиям с «Ажаром», эти разбирательства будут длиться очень долго. Боюсь, они даже дойдут до кассационных инстанций, - говорит Искаков. - К этому времени, я надеюсь, и другие мусоровывозящие компании наконец-то вздохнут. Потому что они сейчас копят деньги, чтобы закупить технику. И «Экотехсервис», и «L-Traiding» подготовятся к этому времени.

Фото Георгия ГОВОРОВА