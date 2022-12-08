Уголовное дело по созданию в Костанае филиала финансовой пирамиды Antares, головной офис которой расположен в Гонконге, продолжили рассматривать в суде 7 и 8 декабря. На скамье подсудимых Ольга ТРОПАНЕЦ, хотя изначально среди подозреваемых были Гульшат ЖЕТПИСПАЕВА и Шынгыс КЕМЕЛЬБАЕВ. Но за сотрудничество со следствием их перевели в статус свидетелей, которых на процессе назвали ключевыми.

Ольга Тропанец и Гульшат Жетписпаева обвиняли друг друга в создании пирамиды

Гульшат Жетписпаеву допросили 7 декабря. Она запретила себя фотографировать и пояснила, что имеет три высших образования и 12 лет библиотечного стажа, в частности, работала в библиотеке им. Островского в Костанае. Но с Ольгой Тропанец познакомилась, когда продавала арбузы.

- В одном из разговоров я узнала, что Тропанец - вкладчица Antares, - сообщила Гульшат Жетписпаева. - Рекламу этой компании увидела в Интернете. Там была ссылка, зашла по ней и познакомилась с гражданами России Вячеславом Козицким и Аленой Смольяновой. Они долго объясняли, как выгодно вкладывать туда деньги. Когда я спросила, почему такой высокий процент, они сказали: опытные трейдеры играют на бирже. Я поверила. За вечер вложила около $1 000, на 4-й день получила прибыль - 1% в день, все, как обещали. И я убедилась, что это работает.

По словам Жетписпаевой, Тропанец мечтала открыть офис Antares в Костанае, чем активно и занималась. Кроме того, Ольга активно проводила мероприятия в Бизнес-центре, а потом устроила грандиозную вечеринку на частном пляже Mojito с шикарным ужином и мыльным шоу.

- На ней даже дарили золотые украшения, - рассказала свидетель. - Кроме того, Тропанец - единственная из всего Костаная поехала в Дубай на встречу вкладчиков Antares. Там она узнала, что компания работает в более чем 100 странах, познакомилась с новыми людьми. Потом была поездка в Астану, где Тропанец также нашла новых людей и еще больше загорелась желанием открыть офис в Костанае.

Адвокат Эльмира Санкаева ходатайствовала об исследовании звуковых и видеофайлов

По ходатайству адвоката подсудимой Эльмиры САНКАЕВОЙ в суде заслушали звуковые сообщения, которыми обменивались Тропанец и Жетписпаева. В них обе говорят о поиске подходящего здания для офиса Antares и желании открыть его как можно скорее. В суде также продемонстрировали ролики с открытия офиса компании на 9-м этаже в Бизнес-центре Костаная. На всех роликах презентации Antares в центре внимания - Гульшат Жетписпаева. Она перерезает ленту, режет торт и даже дает интервью, называя всех участников «нашей командой».

На суде посмотрели видео из Мохито

Поэтому у подсудимой и ее адвоката снова возникли вопросы об активной роли Жетписпаевой, хотя она называет себя просто вкладчиком и уверяет, что всем заправляла Тропанец.

- Ленточку попросила перерезать Тропанец, потому что мы хорошо общались, - объяснила Жетписпаева. - Но организатором всего была Тропанец, она с зимы хотела открыть офис. Она организовывала все мероприятия, приглашала людей.

- Через вашего брата Кемельбаева прошло 62 млн тенге, он их себе присвоил? - спросила Эльмира Санкаева. - И на основании каких документов открыли представительство Antares в Костанае?

- Деньги брат не присваивал, они заблокировались, когда закрылись компания и сайт, - ответила Жетписпаева. - Представительство не открывали, открывали офис.

- Кто им руководил? - уточнила адвокат.

- У Тропанец был кабинет 905 в Бизнес-центре, она устраивала в нем собрания и была самой активной, - ответила свидетельница.

Несколько раз подсудимая и свидетельница устраивали перепалки, заявляя, что одна из них хочет подставить другую. Хотя изначально, сразу после закрытия Antares, они вместе писали заявление в полицию как потерпевшие. Но потом, уверяет Тропанец, Жетписпаева решила свалить все на нее и «выйти сухой из воды». Жетписпаева, в свою очередь, настаивала, что Тропанец еще раньше ее «сдала». По сути, обе женщины обвиняли друг друга в создании пирамиды и в обмане вкладчиков. При этом о себе каждая говорила, что потеряла в пирамиде все деньги.

Судья Мерей Аманжулов пытался выяснить, кому достались 48 млн тенге

- Вы получили какую-то прибыль от вкладов? - поинтересовался у свидетельницы судья Мерей АМАНЖУЛОВ. - И вы понимаете, что ответственность с вас не снимается? Нам нужно выяснить, куда испарились 48 млн тенге, которые принесли вкладчики.

- Я все потеряла в Antares, включая кредиты, которые брала, чтобы туда вложиться, - ответила Жетписпаева. - Я не знала, что это пирамида. Думаю, что Тропанец тоже не знала. Мы просто хотели заработать. Я не знаю, куда исчезли эти 48 млн тенге. Как нам объяснили, они заблокировались вместе с сайтом Antares.

Эльмира Санкаева обратила внимание на то, что Жетписпаева дает «кардинально разные показания» сейчас и в период следствия. Свидетель настаивала, что «сегодняшние показания - самые верные». А кардинально поменяла их, потому что «вспомнила каждую деталь».

Судья попросил объяснить схему зарабатывания на вкладах в Antares. По словам Жетписпаевой, вкладчики приходили с наличными долларами. Потом их переводили тем, кто хотел вывести свои деньги, а тем, кто только пришел, открывали счет на сайте компании. Вклады исчислялись в «антаресах», один «антарес» равен одному доллару. Поэтому у большинства вклады так и остались на виртуальных счетах, хотя на них были потрачены реальные деньги. Вывести их не успели, ущерб составил 48 млн тенге, которые неизвестно где осели.

Свидетель Шынгыс Кемельбаев пояснил суду, что Гульшат Жетписпаева - его двоюродная сестра. О пирамиде он узнал от нее и из Интернета.

- Вложил около 4 млн тенге, получил около $200, - сообщил Кемельбаев. - Я эту пирамиду не создавал, и никто не создавал, мы все потерпевшие.

- Через вашу банковскую карту прошло около 62 млн тенге, куда ушли эти деньги? - спросила адвокат Санкаева.

- Не 62 млн тенге, а около 28 млн тенге, - ответил Кемельбаев. - Я считаю, что эти деньги ушли нашим наставникам из России.

- Кто все-таки создал Antares в Костанае? - задала тот же вопрос Жетписпаевой адвокат подсудимой.

- Я не знаю. Никто не создавал, мы все были вкладчиками. Моя вина лишь в том, что я поверила в эту компанию. Офис в Костанае открыла Тропанец и активно привлекала вкладчиков.

По ходатайству Жетписпаевой в суде просмотрели видео и прослушали звуковые сообщения. На видео Ольга Тропанец проводит мероприятие на частном пляже Mojito, она говорит, как хорошо в «нашей команде», и призывает зарабатывать.

- Да, я верила в компанию, - пояснила Тропанец. - На видео была и Жетписпаева, она на этом мероприятии разыгрывала 100 долларов.

На звуковых файлах Ольга Тропанец уверяет, что Antares - не пирамида, что обо всех компаниях есть негатив в Интернете. Цитата из ее выступления: «Antares зарегистрирована в Гонконге и Великобритании, уставной капитал $173 млн на октябрь 2020 года, сейчас еще больше. У компании есть лицензия. Если что случится, все будет выплачено из уставного капитала».

- Это нам говорили наставники из России на тренингах, - пояснила подсудимая. - Я это повторяла вкладчикам, я сама верила в эту компанию.

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