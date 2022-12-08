Каждый пользователь может столкнуться с ситуацией, когда сломался холодильник, не работает пылесос, да еще заглючил компьютер. Для современного человека это настоящая катастрофа из области «все пропало, все пропало!».

Нужно найти объявление, по которому можно вызвать мастера, скорее всего придется обратиться в несколько разных мастерских или грузить огромный агрегат и везти его через весь город. Хорошо, если отремонтируют сразу, часто приходится ждать 2-3 недели запчасти, и не факт, что после ремонта ваша техника проработает хотя бы полгода. Рынок насыщен контрафактными деталями с низкой стоимостью.

В этом случае на помощь придут специалисты нашего сервисного центра ECO-SERVICE. Команда квалифицированных мастеров быстро и недорого отремонтирует любое устройство от мобильного телефона до промышленного холодильного оборудования.

Наша компания представлена во всех регионах Казахстана, в Ташкенте, Бишкеке, оказываем сервисные услуги на территории заказчика. Мастер приедет в течение 30-40 минут по указанному адресу к вам домой или на предприятие. Работаем с юридическими и физическими лицами.

Если у вас сломалась офисная техника, приедем в офис, если речь идет о промышленных кондиционерах, электрических плитах, вытяжках, холодильных установках, мастер отремонтирует оборудование на месте установки.

Сотрудничество с нашим сервисом – это ряд бесспорных преимуществ:

оперативный выезд профильного специалиста;

ремонт любой техники за один день;

бесплатная диагностика с использованием профессионального оборудования;

оригинальные запчасти, заводские дубликаты, сотрудничество только с проверенными поставщиками;

собственный склад деталей и компонентов, все, что может потребоваться для замены, всегда в наличии (при необходимости заказываем из-за границы);

услуги установщиков стиральных, посудомоечных машин, кондиционеров, газовых котлов;

мастера-наладчики имеют соответствующие допуски, регулярно повышают квалификацию;

гарантия на ремонтные работы от 365 дней;

гарантийное, сервисное, предпродажное обслуживание.

Своевременный ремонт позволяет избежать существенных трат на приобретение новой техники, а также избежать короткого замыкания, удара током и даже взрыва бытового газа. Помните, самостоятельное устранение неполадок часто завершается окончательной поломкой дорогостоящих приборов.

Неисправный газовый котел, повреждение трассы опасно для домочадцев. Если корпус холодильника, стиральной машины, электроплиты или духовки бьет током, оборудованием пользоваться нельзя, нужно срочно вызывать мастера.

В нашем сервисе ремонт ноутбуков, ремонт компьютеров, ремонт стиральных машин, ремонт холодильников обходится намного дешевле, чем у конкурентов. Запчасти приобретаем напрямую у заводов-изготовителей, поэтому можем предложить выгодную цену.

Для нас доступна починка любой техники:

компьютеры – починка моноблоков, ноутбуков, игровых ПК, видеокарт, материнских плат, серверов, восстановление данных;

оргтехника – ремонт сканеров, принтеров, МФУ, кассовых аппаратов, банковских устройств, фототехники;

крупных бытовых агрегатов (кухонное оборудование, техника для приготовления пищи), промышленные и витринные холодильники, чиллеры, льдогенераторы, фризеры, морозилки, рефрижераторы;

игровые приставки (Sony PlayStation, XBOX, Nintendo);

бытовые приборы для уборки (пылесосы, роботы), швейные машины, гладильные системы, кофемашины, миксеры, соковыжималки, фритюрницы, измельчители, хлебопечки;

цифровая техника, включая смарт-часы, видеорегистраторы и фотоаппараты;

электротранспорт (самокаты, гироскутеры, велосипеды, мотоциклы, моноколеса);

климатическая техника (сплит-системы, обогреватели, тепловые пушки, увлажнители, отопительное оборудование, газовые котлы, водонагреватели);

строительное оборудование (насосы, компрессоры, генераторы, электродрели, перфораторы, болгарки, сварочные аппараты, стабилизаторы);

аудиотехника (сабвуферы, наушники, усилители, караоке, колонки);

садовые инструменты (газонокосилки, кешеры, кусторезы, снегоуборочные машины, мотоблоки);

концертное профессиональное оборудование;

часы любой модификации;

устройства для красоты (фены, стайлеры, электробритвы, эпиляторы, устройства для маникюра).

Кроме этого, оказываем услуги по изготовлению ключей, ремонту сантехники, выполняем монтаж электропроводки, чиним и устанавливаем домофоны.

С нами вы решите любую проблему в работе оборудования за один день. Вам не нужно искать, где отремонтировать, нужно просто позвонить. Если вы не знаете, что именно сломалось, но понимаете, что прибор работает некорректно, опишите кратко признаки неисправности, наш консультант направит к вам нужного специалиста.

Обратите внимание, если после диагностики вы решили не ремонтировать технику, а купить, например новую, платить ничего не нужно. Мы вам поможем не только подобрать лучшую модель, но и установить ее в определенном месте. А если не хватает длины водопроводной или канализационной трубы (для установки стиралки, посудомойки), мастер легко решит эту проблему, удлинив ее за дополнительную плату.

Также решается вопрос с отсутствием розетки в нужном месте. Девиз нашей компании – «Быстро! Качественно! Профессионально!». Мастер выезжает по звонку, укажите адрес, и мы едем к вам!

На правах рекламы