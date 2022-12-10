«Будет кардинально пересмотрена политическая система страны. Обеспечено объективное правосудие. Системно будут решаться социальные вопросы. Каждый человек почувствует заботу государства. Дефицит детсадов, школ и общежитий уйдет в прошлое. Трудоустроим более трех миллионов человек. Создадим комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса», - это из предвыборной программы Токаева, которую 11 ноября 2022 года на телевизионных дебатах представил от лица действующего главы государства Ерлан Кошанов.

Как все до боли знакомо. То же 30 лет обещал и Назарбаев. Были программы и «100 школ», и «Питьевые воды», и малый и средний бизнес развивали. Что мы получили? За 30 лет руководства Елбасы хозяйственная система Казахстана так и осталась недиверсифицированной и зависимой от экспорта природных ресурсов, население беднело, и наблюдалось имущественное расслоение. Казахстанское экономическое чудо принесло кучку сверхобогатившихся и подавляющее большинство обманутых. Банки перешли в собственность олигархам и семье Назарбаева.

Главный экономист Европейского банка развития и реконструкции по Центральной Азии и Монголии Эрих Ливни, говоря о Казахстане, отметил: «Темпы роста экономики снижаются с 2008 года. В ее кредитовании очевиден перекос в сторону физических лиц и потребительского сектора. Инвестиции в основной капитал не поступают, малые и средние предприятия не растут. Бизнес сосредоточен на торговле и не способен к инновациям и экспорту. А попытки правительства возобновить и ускорить рост ВВП проваливаются» («Власть», 19 сентября 2022 г.).

«Кардинальные изменения пройдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан», - это опять Токаев, выступая в своем республиканском предвыборном штабе сразу после выборов (причем результаты еще известны не были). Незамедлительно разработали план действий по реализации предвыборной программы президента аж на 22 страницах. Опять все для бизнеса. Предусматривается снижение доли государства в экономике к 2025 году до 14%. Растащат остатки народной собственности.

Правда, и тут у нас, как всегда, какая-то неразбериха. Токаев 28 ноября поручает рассмотреть вопрос возврата проблемных энергетических объектов в государственную собственность. Это сразу после аварии на Экибастузской ТЭЦ. Заметьте, планируют вернуть государству проблемные объекты, то есть те, которые частник уже угробил, выжимая только прибыль. А там, где еще можно поживиться, оставляют собственнику, зачастую иностранному. В этом плане опять делается упор на привлечение иностранных инвестиций в размере не менее $150 млрд.

Упоминается в плане и борьба с коррупцией. Но и тут затесался пункт, который предусматривает расширение практики применения наказаний, альтернативных лишению свободы. Уверен, что при таком подходе коррупция будет только процветать. Что за глупость: признал вину, заключил процессуальное соглашение, уплатил штраф из наворованного и иди домой. А может, еще и орден? Так взяточничество не искоренить.

На первый взгляд, наука брать взятки не хитра, надо лишь иметь государственную службу и помнить о фольклорной мудрости «Курочка по зернышку клюет, а сыта». На самом деле, фигура взяточника не проста. Сколько ума, изворотливости требуется, чтобы из ничего сделать сложнейшую проблему или за приличную плату исполнить свои же служебные обязанности. Вдобавок власть последними решениями связала руки антикору, делая бизнес неприкосновенным. Так что коррупции жить. А воздушные замки нам дорого обходятся.