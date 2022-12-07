В областную ономастическую комиссию обратились педагогические и трудовые коллективы четырех школ: одной из Джангельдинского и трех из Костанайского районов. Инициативы сегодня, 7 декабря, поддержали депутаты на внеочередной сессии областного маслихата.

Школа в Джангельдинском районе



Общеобразовательной школе им. Аманкелды в Джангельдинском районе хотят дать имя Ахмета Биримжанова. Он вошел в историю Казахстана, как государственный деятель начала ХХ столетия, член правительства Алаш-Орда. Будучи юристом, стал одним из авторов Конституции Казахской АССР, принятой в 1926 году.

Зуречная школа / Фото school.kostregion.kostanay.gov.kz

Именем еще одного алашординца - Ахмета Байтұрсынұлы - предлагает назвать свою школу коллектив Заречной ОШ с государственным языком обучения в Костанайском районе. В этом году в Казахстане отмечают 150-летие общественного деятеля и просветителя. Это событие вошло в календарь памятных дат ЮНЕСКО.

Совхозная общеобразовательная школа в селе Октябрьское

Именем казахского писателя и общественного деятеля начала ХХ века Спандияра Көбеева планируют назвать Совхозную общеобразовательную школу в селе Октябрьское Костанайского района. Отмечается, что писатель принимал активное участие в строительстве советской школы в Казахстане, тем самым продолжив лучшие педагогические традиции своих предков.

Школа в селе Алтынсарино / Фото school.kostregion.kostanay.e-orda.kz

Именем его предшественника, казахского педагога-просветителя Ыбырая Алтынсарина предлагают назвать Алтынсаринскую общеобразовательную школу. Дело в том, что сейчас учреждение называется по месту нахождения - село Алтынсарино. Педагоги выступили с инициативой дать школе имя казахского педагога.

- Теперь одобренный депутатами проект ономостической комиссии направят их коллегам в Астану, где он также будет проходить согласование, - уточнили в управлении культуры Костанайской области.

