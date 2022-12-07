Сегодня на внеочередной сессии областного маслихата руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина представила проект изменения в бюджет на общую сумму 4,7 млрд тенге.

Фото из архива "НГ"



В 2023 году планируют завершить строительство системы канализации к индивидуальным жилым домам в селе Аулиеколь, на эти цели из бюджета поступят 50 млн тенге.

180 млн тенге направят на строящуюся в микрорайоне Кунай в Костанае школу на 900 мест.

В связи с повышением тарифа и увеличения обслуживаемых населенных пунктов и включением двух локальных водопроводов управлению энергетики и ЖКХ выделили 57 млн тенге на субсидии стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения.

На 16 млн тенге пополнится бюджет поселка Сарыколь, деньги направят на средний ремонт ул. Озерная, проект которого уже завершен.