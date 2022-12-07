Указом президента Казахстана аким Костанайской области Архимед Мухамбетов покинул свой пост. Уроженец Актобе Мухамбетов переехал в Костанай в далеком 2015-м: за это время местный «Тобол» перестал прозябать во второй шестерке, выиграл КПЛ и дважды взял Суперкубок.

Как изменился клуб при Мухамбетове и что ждет костанайцев в следующем году, рассказывал портал Sports.ru.

Сразу после назначения Мухамбетов принялся за инфраструктуру и не рассчитывал на высокие показатели в КПЛ: аким понимал, что выиграть титулы на «огороде» будет сложно.

– Наша задача в первую очередь подтянуть инфраструктуру… Старый стадион должны подтянуть: строительство восточной трибуны, в будущем – южной трибуны. Раздевалки, я посмотрел, в очень плачевном состоянии. Поэтому выделяем финансы и подтянем стадион. Кроме этого в будущем будем развивать детские спортивные школы... Задача по «Тоболу» – занять хотя бы 5-6 место, – приводит слова Мухамбетова пресс-служба костанайского клуба.

Уже в 2016-м «Центральный» закрыли на реконструкцию, а «Тобол» проводил матчи КПЛ на резервном поле в Затобольске.

Вместимость поля увеличили на 2 тысячи посадочных мест, постелили новый газон с подогревом и отремонтировали внутренние помещения стадиона.

Через пару лет клуб заявил об открытии футбольной Академии с двумя футбольными полями. Планировалось, что там будут проживать до полусотни юных футболистов. Но дети в новый объект так и не заселились, вместо этого в Академии устроили базу для основной команды.

«Тобол» первые два года при Мухамбетове лихорадило: клуб проигрывал аутсайдерам, часто менял тренеров и не забирался выше пятого места.

В 2018-м «Тобол» впервые за восемь лет попал в тройку: дальше ниже четвертого места не занимали.

В 2019-м был построен крытый манеж: стоимость строительства оценивают в 4 млрд, а Костанай получил возможность играть в футбол круглый год.

Пожалуй, теперь лучше «Тобола» в плане инфраструктуры в Казахстане стал только «Кайрат», и с 2020-м костанайцы всерьез включились в борьбу за чемпионство.

Мухамбетов пригласил в команду Бабаяна: экс-тренер «Астаны» привел в клуб Сергея Малого, Асхата Тагыбергена, Серикжана Мужикова и спустя год костанайцы взяли долгожданное золото. Под еврокубки «Центральный» снова реконструируют: раньше Мухамбетов заявлял, что дешевле будет построить новый стадион, чем получить четвертую категорию УЕФА, однако в Костанае обошлись без глобальных перестроек и сносов.

«Тобол» в 2021-м взял долгожданное чемпионство: клуб имел самый сбалансированный состав и стабильное финансирование. Команду пополнил экс-игрок МЮ и ЦСКА Зоран Тошич: вряд ли серб приехал в Костанай за небольшие деньги. На фоне слухов о больших задолженностях других команд, костанайский клуб выглядел более надежным.

В нынешнем году «Тобол» стал только третьим: сказался слабый старт костанайцев в КПЛ. В СМИ просочилась информация, что после одного из матчей Мухамбетов устроил разнос футболистам и прямым текстом пообещал расставание с некоторыми игроками.

Аким ожидаемо покинул Костанай в декабре: на смену Архимеду в Костанай отправился экс-глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Что будет с «Тоболом»?

Бюджет костанайцев на бумаге остался таким же: разрешенные законом 1.2 млрд. тенге. Однако весомую часть бюджета «Тобола» составляла спонсорская помощь от крупных предприятий области, которую они выделяли не без участия Мухамбетова.

По слухам, клуб могут покинуть Малый, Мужиков, Тагыберген – опытные игроки планируют вернуться в «Астану». Зоран Тошич тоже может уйти: говорят о возможном переходе серба в другой клуб КПЛ.

Новый аким, Кумар Аксакалов, не является большим поклонником футбола: «Кызыл-Жар» при нем выступал крайне нестабильно, а сам аким не выполнил обещание о реконструкции стадиона в Петропавловске. В результате клуб с севера Казахстана проводил матчи еврокубков и некоторые игры КПЛ в Астане.

Сохранит ли Аксакалов клуб в таком же виде, или предпочтет перенаправить бюджетные деньги в другое русло?