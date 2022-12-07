На продолжающемся в Катаре чемпионате мира по футболу прошли заключительные два матча 1/8 финала, по результатам которых определились последние участники четвертьфинала.

Голкипер сборной Марокко Яссин Боно отразил два послематчевых пенальти в матче со сборной Испании / Фото championat.com

Победитель группы «F» сборная Марокко в первом матче игрового дня встречалась на стадионе Эдьюкейшн Сити в Эр-Райяне с занявшей второе место в группе «Е» сборной Испании. Марокканцы на групповом этапе сыграли вничью с командой Хорваии (0:0) и переиграли сборные Бельгии (2:0) и Канады (2:1), а испанцы после разгромной победы над сборной Коста-Рики (7:0), сыграли вничью со сборной Германии (1:1) и проиграли сборной Японии (1:2).

Ни основное время, ни два дополнительных тайма по 15 минут победителя матча не выявили. Более того, команды не забили за 120 минут ни одного гола, хотя на третьей компенсированной минуте дополнительного времени мог это сделать только что вышедший на замену нападающий сборной Испании Пабло Сарабия, но мяч после его удара справа с острого угла попал в дальнюю штангу.

Сарабия же попал в штангу и начиная в составе своей сборной серию послематчевых пенальти. А затем голкипер сборной Марокко Яссин Боно отбил удары испанцев Карлоса Солера и Серхио Бускетса. Отбил один удар в исполнении марокканского защитника Бадра Бануна и голкипер сборной Испании Унай Симон, но с ударами Абдельхамида Сабири, Хакима Зиеша и Ашрафа Хакими он не справился - 0:3 в серии послематчевых пенальти, и сборная Испании стала соавтором сенсации первого раунда плей-офф, покинув чемпионат точно так же, как и четыре года назад. А сборная Марокко, единственный раз игравшая до этого в плей-офф чемпионата мира в 1986 году, не сумев тогда пройти в четвертьфинал, сделала это со второй попытки.

В заключительном матче 1/8 финала в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик» играли сборные Португалии и Швейцарии. Обе команды на групповом этапе набрали по шесть очков, но португальцы с таким результатом стали первыми в группе «Н», одержав победы над сборными Ганы (3:2) и Уругвая (2:0) и уступив сборной Южной Кореи (1:2), а швейцарцы заняли второе место в группе «G», одержав победы над сборными Камеруна (1:0) и Сербии (3:2) и проиграв сборной Бразилии (0:1).

Автор хет-трика в матче со сборной Швейцарии испанский нападающий Гонсалу Рамеш / Фото championat.com

В отличие от первого матча дня, этот поединок стал очень результативным. Команды забили на двоих семь голов, но больше преуспела в этом сборная Португалии, разгромившая соперника со счетом 6:1. В этом матче тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш выпустил в стартовом составе на поле вместо 37-летнего лидера и капитана сборной Криштиану Роналду 21-летнего Гонсалу Рамеша. Молодой нападающий оправдал свое появление, трижды - на 17-й, 51-й и 67-й минутах огорчив швейцарского голкипера Яна Зоммера. В промежутках между этими голами отличились португальские защитники Пепе и Рафаэл Геррейру. При счете 4:0 единственный ответный гол забил швейцарский защитник Мануэль Аканджи, а точку в матче на второй добавленной минуте поставил португальский нападающий Рафаэл Леау.

Защитник сборной Португалии Пепе забивает второй гол в ворота сборной Швейцарии / Фото championat.com

Сборная Португалии, в третий раз в своей истории выйдя в четвертьфинал чемпионата мира и впервые забив шесть голов в матче плей-офф чемпионата мира, поборется за путевку в полуфинал со сборной Марокко в поединке, который состоится 10 декабря и начнется в 21:00. Напомним, что в этот же день пройдет встреча 1/4 финала между чемпионом мира 1966 года сборной Англии и чемпионом мира 1998 и 2018 годов сборной Франции (01:00). Днем ранее два полуфиналиста чемпионата мира определятся в матчах Хорватия - Бразилия (21:00) и Нидерланды - Аргентина (01:00).