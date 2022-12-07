В Павлодаре прошел повторный поединок двухматчевого противостояния в рамках регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой среди команд высшей лиги между местным «Иртышом» и «Горняком» из Рудного.

Защитник «Горняка» Даниил Солтан в борьбе за шайбу с нападающим «Иртыша» Максимом Семеновым

Накануне основное время первого поединка завершилось вничью - 1:1, у «Горняка» шайбу забросил вернувшийся в строй после почти месячного перерыва Арслан Ямалов. Победитель встречи определился в серии послематчевых пенальти, и им стал «Иртыш».

В повторном матче счет, как и в первой встрече, открыли хозяева льда. Но если в первом поединке они сделали это, играя в большинстве, то на этот раз взятие ворот произошло на первой же секунде, после возвращения на лед отбывшего двухминутное наказание за подножку нападающего рудничан Оскара Юлбарисова - 1:0.

Следующего гола пришлось ждать почти полчаса игрового времени. На 35-й минуте открывшийся перед воротами павлодарского клуба Данила Платонов после передач Евгения Степанова и Юлбарисова сравнял счет - 1:1.

А когда до второго перерыва оставалось чуть более 30 секунд, нападающий «Горняка» Айдар Галимов подобрал шайбу в своей зоне и сделал передачу к синей линии Максиму Кунишникову. Тот вдоль правого борта вошел в зону защиты хозяев и отдал шайбу перед воротами открывшемуся слева Ивану Ширяеву, который в касание бросил в ближний угол мимо не успевшего среагировать голкипера «Иртыша» Вячеслава Нечвиенко - 1:2.

Вбрасывание: все внимание на шайбу...

В третьем периоде шайб заброшено не было и «Горняк» одержал долгожданную победу, прервав свою шестиматчевую серию без побед.

Наставник рудненского клуба Сергей НЕВСТРУЕВ отметил после матчей, что встречи с соседями по турнирной таблице, как правило, являются принципиальными и проходят в упорной борьбе:

- Обе команды имели довольно длинные серии поражений. В первом матче было создано очень много голевых моментов, но реализовать их помешали проблемы с завершением и хорошая игра голкипера павлодарцев. Во второй встречи тоже очень долго не могли забить. А забив два гола, концовку дотерпели, хотя и трижды играли в меньшинстве.

Набрав после 28 игр 25 очков, «Горняк» расположился на восьмой строчке турнирной таблицы, которую возглавляют «Сарыарка», набравшая после такого же количества проведенных игр 55 очков, «Номад» (28 игр, 38 очков) и «Бейбарыс» (26 игр, 35 очков).

Выездная серия рудничан продолжится в Усть-Каменогорске, где они сыграют с местным «Торпедо».

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