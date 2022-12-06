В Астане финишировал лично-командный чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2008 г.р. и младше.

Участников юношеского чемпионата Казахстана напутствует четырехкратный чемпион мира Илья Ильин / Фото facebook.com/wfrk.kz

На открытии чемпионата, удачи и успехов участникам пожелал четырехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья ИЛЬИН:

- Я очень рад видеть всех вас на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике. Такие старты не забываются, они остаются в памяти на всю жизнь. Уверен, что этот турнир вдохновит вас на профессиональный рост и новые свершения! Развивайтесь во всех направлениях, учитесь, слушайтесь тренеров, родителей, и вы достигните хороших результатов.

На протяжении шести дней более 300 атлетов из всех регионов страны выявляли сильнейших в десяти весовых категориях как среди юношей, так и среди девушек.





На пьедестале почета чемпионка РК среди девушек Виктория Мурашкина и бронзовый призер Анастасия Алексеева / Фото facebook.com/wfrk.kz

Сборная Костанайской области на этом чемпионате завоевала пять призовых мест, в том числе одно первое, два вторых и два третьих. И каждая из этих наград была завоевана в полной драматизма спортивной борьбе, ярко отражающей всю суть «железной» игры.

Вот, к примеру, как разворачивались события в весовой категории до 49 кг у девушек, в которой основная борьба за первенство проходила между Ясмин Кундуковой, представлявшей Абайскую область, и спортсменками из Костанайской области: 13-летней воспитанницей Лисаковской ДЮСШ Викторией Мурашкиной и 14-летней воспитанницей Костанайской ДЮСШ № 1 Анастасией Алексеевой. Все три девушки в прошлом году уже становились призерами чемпионата Казахстана в своей возрастной группе, выступая в более легких весовых категориях. В этом году спортсменки из нашей области на чемпионате Казахстана среди атлетов до 17 лет выполнили в своих весовых категориях нормативы мастеров спорта РК. При этом Мурашкина стала бронзовым призером в весовой категории до 49 кг, набрав в сумме 110 кг, а Алексеева стала сильнейшей в категории до 45 кг с результатом 100 кг.

На этом чемпионате после первого упражнения лидерство захватила Кундукова, вырвав штангу весом 48 кг. Но ее преимущество над соперницами было минимальным - результаты, показанные Мурашкиной и Алексеевой, были меньше лишь на 1 кг.

На помосте мастер спорта РК Анастасия Алексеева / Фото facebook.com/wfrk.kz

Первые подходы в следующем упражнении - толчке - все три лидера старались начать аккуратно, чтобы создать хороший настрой на борьбу. Алексеева уверенно зафиксировала 53 кг, Кундукова следом толкнула 54 кг. А вот во втором подходе на 56 кг Алексеева, тяжело встав со штангой и толкнув ее, не смогла удержать снаряд. Тем временем тренер Абайской области Камилла Острикова заявила следующий вес для своей воспитанницы - 59 кг. Пошла тактическая борьба, и наша спортсменка в решающей попытке вновь подошла к 56-килограммовой штанге. Четко взяв штангу на грудь, она толкнула ее, но с небольшим дожимом, и судьи не засчитали попытку - правила есть правила.

Кундукова же во втором подходе, потратив много сил, вставая со штангой, технично выполнила толчок и зафиксировала 59 кг, став лидером. Но свое выступление еще не начала Мурашкина, разминавшаяся в атмосфере уже начавшейся борьбы, в которой соперник не хотел уступать ни грамма.

Начинавшая с веса 61 кг, лисаковская спортсменка в первом подходе не смогла зафиксировать штангу в стартовой фазе упражнения, а во второй попытке она так мощно вытолкнула штангу, что та, описав дугу, потянула назад - вновь неудача.

Таким образом судьба первого места решалась в заключительном подходе. Кундукова, взяв штангу на грудь, не смогла с ней встать, завершив упражнение с результатом 59 кг. Виктория Мурашкина, над которой нависла угроза завершить соревнования с «баранкой», справившись с эмоциями и, собравшись с силами, на глазах у замершего зала невозмутимо и легко, словно и не было двух неудачных попыток, взяла штангу на грудь и после заметной паузы, которая для ее тренера Ержана Бельдибаева показалась вечностью, играючи толкнула ее вверх. Вес взят! А вместе с этим завоеван и чемпионский титул с результатом 108 (47+61) кг. «Серебро» у Ясмин Кундуковой, а бронзовой награды удостоена воспитанница заслуженного тренера РК Владимира Михайлусова и Леси Ильиной Анастасия Алексеева - 100 (47+53) кг.

Ангелина Васичкина во время выполнения норматива мастера спорта РК / Фото facebook.com/wfrk.kz

Следующими на помост в этот же день вышли спортсменки весовой категории до 55 кг, в которой нашу область представляла уроженка Денисовского района Ангелина Васичкина (тренеры А. Мурзахметова, А. Бурыкин, А. Койшибаев). После первого упражнения - рывка - костанайская спортсменка лидировала, покорив 55 кг. В толчке она уверенно подняла 60 кг в первом подходе, а во втором толкнула 65 кг и выполнила норматив мастера спорта РК. С результатом 120 кг заняла 2-е место, пропустив вперед лишь Нурсыйлу Берикбол из Кызылординской области - 124 (53+71) кг.

Серебряный призер чемпионата Казахстана среди девушек Ангелина Васичкина на пьедестале со своим наставником Андреем Бурыкиным / Фото facebook.com/wfrk.kz

Еще одну медаль - бронзовую - в копилку сборной девушек Костанайской области принесла воспитанница ДЮСШ № 1 Изабелла Самойлова (тренеры Л. Ильина, В. Михайлусов) в весовой категории до 59 кг, показавшая результат 110 (51+59) кг, что соответствует нормативу кандидата в мастера спорта.

Выступавшая в неполном составе сборная девушек Костанайской области не смогла побороться за призовые места в командном зачете чемпионата, которые разделили в итоге команды Жетысуской (304 очка), Кызылординской (247 очков) и Абайской (190 очков) областей. А сборная юношей замкнула тройку призеров, набрав 184 очка и пропустив вперед представителей Кызылординской (338 очков) и Жетысуской (228) областей.

Серебряный призер чемпионата Казахстана среди юношей Айбек Нурахмет на пьедестале (слева) / Фото facebook.com/wfrk.kz

Наибольшего успеха добился воспитанник тренеров Кунтуара Жанкишева и Леси Ильиной Айбек Нурахмет, завоевавший в весовой категории до 45 кг второе место с результатом 137 (61+76) кг, на 17 кг превысив норматив кандидата в мастера спорта, и навязавший борьбу атлету из Кызылординской области Кайсару Мысырбеку, занявшему первое место (145 кг).

В остальных весовых категориях необходимые для команды очки принесли Едил Нурахмет, Станислав Журавлев, Сергей Шлоссер, Богдан Дятликович, Ербол Абдрахман, Родион Гаврилец, Кирилл Журавлев, Демьян Шкарников и Роман Бельмач, выполнившие установки своих тренеров К. Жанкишева, Н. Мищенкова, С. Корщикова, А. Бурыкина, Р. Баударбекова, Л. Ильиной, В. Михайлусова и А. Пашкова.

Сейчас в Боготе (Колумбия) проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике, в котором принимают участие 537 спортсменов (270 женщин и 267 мужчин) из 93 стран. В весовой категории до 73 кг выступает мастер спорта международного класса из Костанайской области 18-летний Алексей Чуркин, являющийся самым молодым участником в составе национальной сборной.