В Министерстве труда и социальной защиты населения разъяснили слова министра Тамары Дуйсеновой о том, что дипломы могут стать необязательными, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

5 декабря во время правительственного часа в Мажилисе Тамара Дуйсенова рассказала о нормах обсуждаемого законопроекта "О профессиональных квалификациях". Разъясняя вопрос, министр отметила, что "сегодня наличие диплома не является подтверждением уровня квалификации, поэтому при приеме на работу большая часть работодателей выдвигают требования о наличии опыта".

Как сегодня пояснили в Министерстве труда и соцзащиты, документом предусматривается признание профнавыков, полученных при формальном, неформальном и информальном образовании. Сертификация позволит казахстанцам подтвердить свою квалификацию, но не отменяет дипломы об окончании учебных заведений.

"В последние годы в Казахстане наблюдается тенденция, когда работодателей не всегда устраивает уровень профессиональной подготовки выпускников учебных заведений, и при приеме на работу большая часть из них выдвигают требования о наличии опыта. Это становится препятствием при трудоустройстве молодежи. Проект закона "О профессиональных квалификациях" свяжет систему образования с требованиями работодателей через развитие национальной системы квалификаций. То есть образовательные программы будут разработаны в соответствии с техническими заданиями работодателей или так называемыми профстандартами", - пояснили корреспонденту в ведомстве.

Во время выступления в Мажилисе глава МТСЗН также добавила, что будет внедрена система сертификации. Как уточнили в пресс-службе министерства, сертификаты будут выдаваться после оценки знаний, трудовых навыков и квалификации, которые необходимы на практике.

При этом, как уточняется, получить их смогут как обладатели формального, так и неформального и информального образования.

"Сообщаем, что внедрение сертификации профессиональных навыков не отменяет дипломы об окончании учебных заведений, а позволяет гражданам подтвердить свою квалификацию для большей востребованности со стороны работодателей. Законопроектом предусматривается формирование перечня профессий, по которым признание профессиональных навыков и компетенций будет осуществляться в обязательном порядке, то есть выпускникам учебных заведений и уже работающим специалистам необходимо будет подтвердить свою квалификацию. По иным профессиям выпускники и работники могут добровольно подтвердить свою квалификацию. Внедрение сертификации с учетом признания неформального и информального образования значительно расширит возможности для трудоустройства казахстанцев", - добавили в пресс-службе Минтруда.

В министерстве привели пример, что человек, умеющий хорошо готовить, при наличии необходимых профессиональных навыков может получить соответствующий сертификат повара и использовать этот документ при трудоустройстве наравне с дипломом об образовании.

Сертификация будет проходить в специализированных центрах признания квалификаций и будет стимулировать работников совершенствовать компетенции на протяжении всей жизни.