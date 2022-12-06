Маршрут № 11, который обслуживает ПК «Альтаир», соединяет улицы Киевская и Узкоколейная с районом КСК и центром Костаная. До 1 ноября 2022 года даже в час пик интервал составлял 12-14 минут. Сейчас - 30-40 минут.

Из-за увеличения длины маршрута № 11 увеличился и его интервал движения / Фото Андрея СКИБЫ



Причина - увеличение длины маршрута с 14,4 км до 20 км. Амир КСТАУБАЕВ проживает на ул. Киевской, для него этот автобус - единственный способ приехать на работу и обратно.

Фото Андрея СКИБЫ

- С 1 ноября отдел ЖКХ изменил и удлинил маршрут автобуса, - отмечает он. - Теперь он идет еще и по ул. Баймагамбетова (от ул. Лермонтова до пр. Назарбаева) и от железнодрожного вокзала через микрорайон Юбилейный до ул. Промышленной. Но новых автобусов на линию не добавили, ежедневно на линию сейчас выходят 5-7 автобусов. Когда я обращался в отдел ЖКХ, мне ответили, что всего их должно выходить на линию 9. Некоторые дети из нашего района учатся в других школах, ходят в садики, сейчас очень холодно стоять на остановках, люди мерзнут! Еще проблема в том, что на линию выходят в основном маленькие новые автобусы. Да, они теплые, но в часы пик, когда в салоне очень много людей, крайне неудобно выходить и расплачиваться за проезд.

Днем 5 декабря на остановку «13 школа» подъехал новый маленький автобус № 11 / Фото Андрея СКИБЫ



5 декабря корреспондент «НГ» вместе с Амиром Кстаубаевым проверил интервал движения и загруженность автобусов № 11 в час пик. На остановке «13 школа» (в районе п. Киевский) автобус ждали 20 минут (с 12.30 до 12.50). За это время опросили 5 человек, трое из них недовольны работой маршрута, одного мужчину все устраивает и женщина сказала, что ездит не часто и не может сказать, нарушается интервал или нет.

Повторили эксперимент вечером: на остановку «Радуга» в районе железнодорожного вокзала пришли в 18.08, автобус (снова новый и маленький) приехал через 19 минут - в 18.27. До остановки «Спортзал» пассажиров было немного, но потом салон практически полностью заполнили.

В час пик в салоне не протолкнуться, особенно в маленьких автобусах / Фото Амира КСТАУБАЕВА



- В п. Киевский несколько человек работает на пивзаводе ТОО «Арасан» и после изменения маршрута автобуса № 11 добираться до работы и до дома стало вообще неудобно, - поделилась мнением Светлана ЗАРУБИНА, когда мы ехали в автобусе. - Так как он теперь заворачивает на ул. Лермонтова, нам приходится выходить на школе № 11 и идти пешком. Раньше он останавливался возле церкви по пр. Назарбаева и было намного лучше. Летом они пробно запускали «одиннадцатому» этот маршрут и мы надеялись, что его не изменят. И если летом еще можно было к такому привыкнуть, то зимой намного сложнее, ведь из-за мороза часто ломаются автобусы и задерживаются, да и на остановках стоять холодно. А еще из-за увеличения маршрута приходится долго ждать автобусы в час пик и в 7.10-15 он уже идет, полностью забитый людьми.

Еще одна пассажирка рассказала, что часто выходит на остановке «По требованию», недалеко от ПКСТ «Текстильщик», и если на пути на ул. Киевскую водитель останавливается без проблем, то обратно проезжает мимо.

Приехали на остановку «УК 161/2» в 19.11. Как отметил Амир, в приложении SMS BUS видно, что на маршруте 7 автобусов (3 в одну сторону и 4 в другую). Но когда приложение показывало, что мимо нашей остановки проезжает автобус, мы его не видели.

4 декабря Кстаубаев отправил обращение акиму Костаная с просьбой принять меры - либо уменьшить длину мартрута, либо увеличить число автобусв на линии. Еще один вариант - разработать отдельный маршрут от ул. Киевской к микрорайону Юбилейный.