Головокружительную историю успеха рыжего парня из Костаная Данилы УСПЕНСКОГО, в одно мгновенье превратившегося из продавца сотовых телефонов в модель международного уровня, бурно обсуждает весь Казахстан. Публикация о нем в Instagram «НГ» за пару часов стала второй по популярности за все время существования нашего аккаунта. Одни сразу признали его потрясающе красивым, другие - эффектным, третьи - нестандартным и интересным. Сам Данил называет себя парнем с ирландской внешностью, немецкими глазами и польскими корнями. Сейчас он одновременно работает с несколькими десятками агентств и живет в Стамбуле, но, несмотря на загруженность, нашел время, чтобы пообщаться с журналистом «НГ» онлайн.

Данил Успенский сейчас создает материнское агентство и косметический бренд

Как Данил ездил на тракторе в Костанае, как заработал больше 20 млн тенге за два дня съемок и уже начал работать над созданием собственного модельного агентства, почему не хочет сотрудничать с брендом Balenciaga, боится походить на клоуна и что пожелал костанайцам, читайте в нашем интервью.

«Чистил снег на тракторе»

- Данил, уже практически весь Казахстан знает о вашей головокружительной карьере, с чем вас и поздравляю. Расскажите, где и как учились, где жили в Костанае?

- Учился в 115-й школе, в районе железнодорожного вокзала, жил в районе Костанай-2. Учился, в принципе, на тройки и четверки, но по некоторым предметам были пятерки: по таким, как литература и география. Занимал 3-е место в школьной казахстанской олимпиаде по географии, очень сильно люблю географию до сих пор.

- Как вашу внешность расценивали в школе? Дразнили стандартно: рыжий-рыжий, конопатый?

- Конечно, на мою нестандартную внешность реагируют по-всякому в разных странах. В Азии смотрят вслед, а в Европе боле-менее спокойно, потому что у них много рыжих. В школе, естественно, дразнили рыжим, конопатым, это было нормой. Старался не обращать внимания, но комплексы все равно были, потом я их поборол. Когда говорили, что у меня необычная внешность, я воспринимал это, как что-то уродливое. И реакция людей была такой, что я оценивал свою внешность не как уникальность и дар, а как нечто странное.

- Откуда у вас ген рыжих? Может, в роду были ирландцы?

- Ирландцев в роду не было, но были поляки, от них в роду рыжие. Но соглашусь, что у меня скорее внешность ирландца, глаза немецкие, а корни польские - от отца. Как-то так... Хотя чаще говорили, что я похож на англичанина, а не на ирландца.

- Почему выбрали специальность тракториста и ездили ли хоть один раз на тракторе?

- Выбрал, потому что так захотели родители. Хотели, чтобы я был механиком. Отучился и получил удостоверение тракториста по двум категориям: гусеничные трактора и колесные. По специальности не работал, но ездил на тракторе, когда проходил практику, чистил снег во дворе колледжа (смеется). Работал в отделе сотовых телефонов, продавал их, клеил на них пленки. Отдел находился недалеко от ЦУМа, такой островок был.

- Именно в этом отделе к вам подошла девушка, которая предложила фотосессию, и ваша жизнь круто изменилась, как в сказке? Где она сейчас?

- Девушку зовут Зара. У меня, к сожалению, нет ее контактов, мы с ней не на связи, давно уже не общаемся. Да, моя жизнь действительно изменилась, как в сказке, пробы прошли успешно, и мне предложили сразу несколько контрактов.

«Брат продал машину, чтобы я выехал...»

- Почему вы выбрали европейские контракты, хотя, по вашим словам, самые высокие гонорары - у моделей в Азии?

- Да, я выбрал европейское материнское агентство, потому что они подошли с умом. Они сначала спросили, как моя жизнь, вникли в мои проблемы, в то, как у меня обстоят дела и готов ли я на такое сотрудничество, а потом уже предложили контракт. То есть изначально была такая дружеская беседа, а не рабочая. Мое материнские агентство находится в Чехии, в Праге. Но контракты заключаю с агентствами по всему миру, поэтому побывал уже в более чем 10 странах.

- В одном из интервью вы говорили, что из небогатой семьи и не было денег даже на билет. Как родители относились к вашей первой поездке за пределы Казахстана?

- Я из очень небогатой семьи: мама работает поваром, папа - строителем. Поездку мне оплатило агентство, но все равно выехать за рубеж было сложно, потому что требовался счет в банке на 1 млн тенге, чтобы меня выпустили из Казахстана в Южную Корею - первую страну, куда я поехал по контракту. Естественно, таких денег у семьи не было, поэтому мой старший брат продал машину, чтобы положить их на счет и сделать выписку о том, что в семье есть деньги. Конечно, родители отнеслись к моему первому выезду очень настороженно, много было вопросов, они не очень хотели меня отпускать. По большей части я сам выбил эту поездку: просто собрал вещи и уехал. Конечно, все волновались, но так мне пришлось сделать.

- Как вы там общались без знакомых, друзей и элементарного знания английского языка?

- Английский у меня был нулевой, было очень сложно. Но с помощью Google-translater начал учить английский и вышел на уровень Upper-Intermediate (серьезный уровень знаний, достаточный для общения на английском языке почти во всех сферах - «НГ»). Сейчас я ближе к уровню Advanced (живая, спонтанная, беглая речь в повседневной и профессиональной сферах - «НГ»). Выучил его за три года.

- Какая страна больше всего запомнилась и где больше всего понравилось?

- Япония, потому у меня там было много съемок, жил там очень долго и хорошо изучил ее. Хотел бы я там жить, пока не знаю, Япония - очень хороший вариант, но все будет зависть от происходящих в моей жизни событий. Если моя компания будет базироваться в одном месте, может, я там и останусь, если мне понравится.

- Вы сотрудничаете с такими всемирно известными брендами, как итальянские Gucci, Prada. Недавно появились на обложке журнала Vogue. С какими модными домами мечтаете сотрудничать?

- Большие модные дома - это, конечно, очень круто, но иногда бывают такие ошибки, как в Balenciaga. Я имею в виду их последний скандал из-за фотосессии с детьми. С такими домами я не хочу сотрудничать. Но есть большие модные дома, где можно сделать большие красивые снимки без всяких скандалов. И вообще, я мечтаю не сотрудничать с компаниями, а быть владельцем компании, поэтому сейчас делаю свое материнское агентство и косметический бренд.

- Вы говорили, что уникальны, как модель, так как можете и участвовать в фотосессиях, и дефилировать на подиуме. Сколько у вас сейчас контрактов с агентствам и каким был ваш самый интересные показ или фотосъемка?

- Контрактов очень много, около 50, включая те, которые я уже исполнил. После первой поездки в Корею начал развиваться в плане фотосессий, а потому стал учиться актерскому мастерству. Моделингу и подиуму меня научил мой директор Робин из материнского агентства в Чехии. На самом деле, было много интересных шутингов (процесс, в котором фотограф запечатлевает модель в том или ином образе - «НГ»). Самыми большими и интересными считаю съемки для Gucci и Vogue. Безумно классная концепция - мы были в японском городе Осака, делали очень красивые съемки в храме.

«Понтов меньше даже у реально крутых»

- Каким был ваш самый большой гонорар, за что и на что вы потратили деньги?

- За съемку бренда SsangYong. Заплатили очень большую сумму, я не будут ее разглашать, но сумма больше 20 млн тенге. Деньги трачу на родителей, я закрываю кредиты, которые были раньше. Уже купил родителям дом, машину отцу, машину брату и очень много чем им еще помогаю. Считаю, что это правильно, но мне нужны деньги, чтобы развивать и свой бренд.

- Как поменялись ваши привычки, установки, когда вы из Казахстана вдруг попали в совершенно другой мир?

- Очень сильно. Я стал лояльнее, больше начал понимать людей, избавился от многих стереотипов. Увидел для себя много интересных направлений. Первое, с чем сталкивается любой, выехавший в более развитую страну, - это отсутствие понтов у людей. И даже в нашем мире высокой моды, крутых брендов и моделей, их гораздо меньше, чем у некоторых у нас на родине (смеется). Здесь гораздо важнее, что ты представляешь из себя как человек и как профессионал, чем то, что ты из себя строишь...

- Какой стиль у вас в одежде?

- Я выбрал строгий стиль, потому что у меня очень яркие волосы. Одеваюсь в ботинки, джинсы, такой стиль сasual со strong-чертами. Не надеваю яркую одежду, потому что я сам по себя яркий и не хочу смотреться, как клоун.

- Сидят ли мужчины-модели на диетах и лично вы придерживаетесь каких-то ограничений в еде?

- Из моего окружения никто на диетах не сидит. Девочки, которые имеют очень большие проблемы с формами, планируют свой рацион, но таких мало. Я на диете не сижу, занимаюсь кардиоспортом. Ем любую еду, могу выпить бокал вина. Но все понимают, что кожа страдает, если ты пьешь, куришь и ешь какую-то еду, которая плохо сказывается на здоровье.

- Какие у вас увлечения, помимо моды, и кем видите себя в будущем?

- Увлекаюсь музыкой, пою, играю на гитаре, люблю заниматься саморазвитием в IT-индустрии. В будущем вижу себя владельцем компании косметического бренда либо материнского модельного агентства, которое будет работать с топовыми моделями и развивать их персоналити.

- Что можете пожелать костанайцам?

- Меньше стесняться, больше делать, больше рисковать. Не сидеть на одном месте, выходить из зоны комфорта, пробовать, пытаться, творить, двигаться вперед...

Фото из личного архива

Досье «НГ»

Данил Успенский родился 15.05.1999 г. Окончил СШ № 115 Костаная, Костанайский колледж автомобильного транспорта по специальности «тракторист». Работает моделью материнского агентства EntroModels (Прага) и по совместительству актером коммерциальной рекламы.

Блиц-опрос от «НГ»

- Утро или ночь?

- Ночь.

- Чай или кофе?

- Иногда кофе, но лучше чай.

- Классика или попса?

- Безусловно, классика.

- Спортивный или строгий стиль?

- Безусловно, строгий.

- Машина или велосипед?

- Велосипед, когда близко, когда далеко - машина.

- Мясо или рыба?

- Мясо.

- Фрукты или сладкое?

- И то, и то обожаю, но, наверное, больше сладкое.

- Блондинки или брюнетки?

- Нет предвзятости, все девушки красивые, если они красивые. И блондинки, и брюнетки, и рыжие, серые, неважно.

- Море или горы?

- Море. Или горы (смеется). Горы, скорее всего, потому что у меня боязнь глубины. Но море тоже люблю, если стоять на берегу и не купаться.

- Весна или осень?

- Весна, когда все расцветает, все красиво и безумно.

- Семейное положение?

- Прекрасное семейное положение. Я личной жизнью не делюсь.