По результатам прошедших в 16-й игровой день чемпионата мира по футболу в Катаре еще двух матчей первого раунда плей-офф с участием двух азиатских, европейской и южноамериканской сборных определился состав третьей четвертьфинальной пары.

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович, отразив три пенальти, помог своей сборную выйти в четвертьфинал / Фото championat.com

Программу игрового дня открыла встреча между сборной Японии и действующим вице-чемпионом мира сборной Хорватии. Сборная Японии стала победителем группы «Е», набрав шесть очков после волевых побед с одинаковым счетом 2:1 над четырехкратным чемпионом мира командой Германии и чемпионом мира 2010 года командой Испании и поражения сборной Коста-Рики (0:1). Сборная Хорватии заняла второе место в группе «F», завершив вничью со счетом 0:0 матчи с командами Марокко и Бельгии и разгромив сборную Канады со счетом 4:1.

Первый тайм прошел в равной борьбе, в которой японским футболистам все же удалось открыть счет перед самым перерывом, заработав два угловых удара подряд. После розыгрыша второго Дайдзэн Маэда протолкнул мяч в сетку ворот от линии вратарской площадки. Во втором тайме преимуществом больше владела сборная Хорватия и смогла сравнять счет. На 55-й минуте после навесной подачи с правого фланга Иван Перишич головой послал мяч с отскоком от газона в правый угол ворот, став первым хорватским футболистом, забившим за сборную десять голов на чемпионатах мира и Европы. Больше голов в матче в основное время забито не было. Так же без голов завершились и два дополнительных 15-минутных тайма.

А в четвертьфинал прошла, победив в серии послематчевых пенальти, как и на своем «серебряном» чемпионате мира 2018 года, сборная Хорватии, голкипер которой Доминик Ливакович сумел отразить три из четырех 11-метровых удара - 3:1. Сборная же Японии в четвертый раз в своей истории завершила чемпионат мира после поражения в первом раунде плей-офф.

Во втором матче дня встречались пятикратный чемпион мира сборные Бразилии и Южной Кореи. Сборная Бразилии, ставшая победителем группы на своем 11-м чемпионате мира подряд, набрала шесть очков в группе «G», переиграв футболистов Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0) и уступив с минимальным счетом команде Камеруна (0:1). Южнокорейская сборная вышла в 1/8 финала из группы «Н» со второго места, сенсационно победив сборную Португалии (2:1), сыграв вничью со сборной Уругвая (0:0) и проиграв сборной Ганы (2:3).

Игроки сборной Бразилии Винисиус Жуниор, Рафинья, Лукас Пакета и Неймар танцуют после очередного забитого гола / Фото championat.com

Все вопросы о победители этой встрече были сняты довольно быстро. Уже на 7-й минуте бразильский нападающий Винисиус Жуниор с левого края штрафной площади неотразимо пробил в дальний угол ворот, забив свой второй гол за сборную и первый на чемпионатах мира. Через шесть минут в ворота сборной Южной Кореи был назначен пенальти за снос в штрафной площади бразильского форварда Ришарлисона, а 11-метровый удар технично реализовал вернувшийся в строй Неймар. Еще до исхода получаса игры счет и вовсе стал разгромным. На этот раз Ришарлисону удалось выбежать один на один с южнокорейским голкипером и легко его переиграть. До перерыва четвертый гол в ворота Ким Сон Кю забил полузащитник Лукас Пакета с лета в касание отправив мяч в ворота из района 11-метровой отметки сквозь ряд защитников. Ближе к середине второго тайма полузащитнику сборной Южной Кореи Пэк Сын Хо удалось после подбора и небольшого рикошета забить гол престижа - 4:1.

Третью четвертьфинальную пару составили сборные Хорватии и Бразилии, матч между которыми пройдет 9 декабря.

Сегодня в Катаре завершат стадию 1/8 финала матчи Марокко - Испания (21:00) и Португалия - Швейцария (01:00), а их победители сыграют между собой в четвертьфинале 10 декабря.