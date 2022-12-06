В Костанае из-за низкой температуры воздуха сегодня, 6 декабря, учащихся второй смены перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил отдел образования города.

- Температура воздуха -25 градусов, - говорится в сообщении. - На дистанционный формат обучения в Костанае переводятся учащиеся 2 смены с 0 по 4 классы.



В Костанайском районе -27 градусов. Учащиеся второй смены с 0 по 4 переводятся на дистанционное обучение

В Лисаковске минус 26 градусов, в связи с этим на дистанционный формат обучения переводятся учащиеся 1-5 классов второй смены.

В Житикаре отменили занятия у второй смены с 1 по 4 класс. В городе -25.8 градусов. Ветер 3 м/с.

В Рудном на дистанционное обучение во 2 смене отправили 0 по 4 классы. Температура воздуха -27 градусов.