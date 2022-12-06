Аудиозапись с голосом человека, которого назвали руководителем управления образования акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВОЙ, появилась в соцсетях и на YouTube за несколько дней до президентских выборов.

Фото из архива "НГ"

Цитируем запись: "Что касается выборов, там есть один такой момент. Еще раз повторяю, чтобы не вели запись! Есть момент по поводу премирования. Знаете, да? Ваши приказы, они не должны быть написаны за участие в этом, понятно, да?! Вот эту ошибку, пожалуйста, не сделайте!"

На основании этого высказывания авторы YouTube-канала "Басе" сделали вывод: "Все учителя и преподаватели, состоящие в избирательных комиссиях, будут премированы в размере одного месячного оклада. И знаете за что? Они должны дружно и слажено нарисовать высокую явку на выборах".

Никаких объяснений от самой Байменовой авторы канала не запрашивали и в своем видео не приводили. Ролик за две недели посмотрели 47 075 раз.





25 ноября "НГ" обратилась с запросом в управление образования с просьбой разъяснить, действительно ли голос принадлежит Байменовой и если да, то что именно она имела в виду. А также интересовались, сколько учителей участвовали в выборах и сколько из них были премированы за ноябрь 2022 года.

Спустя неделю получили ответ. В нем указано, что запись действительно была сделана в ходе рабочего совещания с руководителями отделов образования.



- В ходе рабочего совещания руководитель управления образования З. Байменова отметила, что по итогам года премирование сотрудников может быть приурочено только к государственным и национальным праздникам (в частности, ко Дню Независимости), - сообщается в ответе. - Премировать сотрудников можно за высокие показатели в работе, важную общественно-значимую деятельность. С учетом, что часть руководителей отделов образования вышла на заслуженный отдых в течение года, был проведен дополнительный инструктаж по этому вопросу. Сотрудникам организаций образования, педагогам в ноябре текущего года премии не выплачивались, таким образом, в области нет премированных сотрудников, принимавших участие во внеочередных президентских выборах.