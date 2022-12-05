В редакцию уже поступают письма от детей, которые мечтают о подарках на Новый год. Как обычно, желания разные: у кого-то очень скромные, у кого-то более смелые и, прямо скажем, дороговатые.

Начать публикацию детских просьб к Деду Морозу мы хотим с тех писем, где дети просят самое необходимое. Ну и разве ещё что-нибудь в довесок, для радости. Ведь дети имеют право на радость? Тем более в самый волшебный праздник в году.

Самым первым пришло письмо от Тимура и Тамары из посёлка Аман-Карагай. Они живут с папой и бабушкой и хотят, чтобы долгожданный праздник был вкусным.

7-летняя Айлин написала письмо сама, просила нужные вещи для себя и 2-летней сестрёнки Малики. Вот что необходимо девочкам:

Талантливый домбрист и очень способный шахматист Ансар каждый год пишет письмо Деду Морозу. В этом году он перешёл в 5 класс и продолжает заниматься музыкой и интеллектуальным спортом. И снова просит только одежду для себя.

Роману 7 лет, он на домашнем обучении в связи с состоянием здоровья. Но мальчику же нужно вести нормальную мальчишескую жизнь с зимними забавами. Для этого ему нужны тёплая куртка, тюбинг и коньки. Может, Дед Мороз принесёт ему что-то из этого короткого списка?