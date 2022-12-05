Глава ЕНПФ объяснил, что большинство вкладчиков фонда копят на пенсию не более трёх лет, передает Informburo.kz.

Депутат мажилиса Анатолий Бойчин сообщил, что 68% казахстанцев-вкладчиков ЕНПФ имеют не более миллиона тенге накоплений на счету.

По его словам, несмотря на то, что после введения накопительной системы прошло более 20 лет, нет адекватного участия в системе со стороны граждан: в обществе думают, что ЕНПФ – структура излишняя, и накапливать пенсию нет смысла.

Председатель правления АО "Единый накопительный пенсионный фонд" Жанат Курманов подтвердил: проблема с уровнем накоплений у казахстанцев есть.

"Вы привели цифры в отношении того, какая средняя сумма накоплений в пенсионной системе присутствует. Здесь будет уместно привести ещё одну цифру: какой средний стаж пенсионных накоплений у наших граждан. И в целом цифры показывают, что половина наших вкладчиков имеет стаж накоплений не более трёх лет. Это значит, что наша пенсионная система ещё достаточно молодая для того, чтобы обеспечить адекватный уровень накоплений для наших граждан", – сказал он.

Глава пенсионного фонда добавил, что минимальный уровень пенсионных накоплений, который обеспечиваются, составляют не менее 70% от прожиточного минимума, максимальные выплаты неограниченны.

"Вы сами знаете, что сейчас максимальные выплаты из ЕНПФ, исходя из тех накоплений, которые граждане имеют, составляют более 700 тысяч тенге. Это означает, что накопительная пенсия полностью соответствует тем накоплениям, которые граждане формируют", – сказал Жанат Курманов.

Он также сообщил, что половины вкладчиков отчисляет пенсионные взносы от доходов не более 4 прожиточных минимумов.

"Исходя из этого, расходы могут показать, что пенсионные накопления в этом отношении пока являются недостаточно большими", – добавил он.